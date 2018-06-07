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07.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Украина

Рада разрешила Порошенко назначать послов без консультаций с ней


Верховная Рада приняла закон о дипломатической службе с предложениями гпрезидента Петра Порошенко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов, говорится в сообщении на сайте ВР.

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Таким образом депутаты отменили нормы о консультациях относительно назначения президентом послов с комитетом Верховной Рады по иностранным делам.

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