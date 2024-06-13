Ради точек на карте командование ВСУ отправляет солдат на убой солдат – Бутусов

Украинское военное командование гробит солдат в бессмысленных атаках.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вести бои с противником в наступлении нужно, опираясь на высоты, а не на низины. Когда ты посылаешь людей на низины, конечно, потери становятся очень большими. Можем ли мы эти потери позволить? Задает мне вопрос целая группа наших солдат и офицеров, которые выполняют задания, но у которых есть логичные вопросы по целесообразности таких действий. Когда вместо того, чтобы построить адекватный, удобный рубеж для обороны и удерживать его, мы ввязываемся во встречные бои, в размен живой силы за контроль неудобных позиций, только потому, что кто-то на карте видит, что это отмечен населенный пункт», – сказал военкор.

«А то, что это уже российские артиллерии и бомбы просто снесли, и это остатки руин, и удерживать эти остатки руин просто для того, чтобы сказать, что на этой точке на карте кто-то и украинцев есть, – это абсолютно непродуманные вещи, так нельзя воевать. Это не моя мысль, а мысль тех, кто эти развалины держит, выполняя приказ», – заявил Бутусов.