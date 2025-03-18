«Радио Свобода» изменится, но останется такой же антироссийской и русофобской – эксперты
Решение Трампа распустить Агентство по глобальным СМИ (USAGM), которое курирует «Радио Свобода» и его ответвление «Крым. Реалии», означает лишь стремление вернуть инструменты «мягкой силы» под контроль.
На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как только Маск начал разбираться с тем, как всё работает, довольно быстро обнаружил, что американское государство платит деньгами налогоплательщиков, но при этом не имеет никакой возможности влиять на редакционную политику этих изданий и на деятельность этих организаций, которые спонсировались USAID.
Потому что все непосредственные исполнители, помимо денег из бюджета, получали соросовские гранты. И слушали не то начальство, которое им платит официальную зарплату, а то, которое к этой зарплате даёт весомую прибавку», – отметил он.
Как USAID, так и USAGM оказались под внешним управлением, и главная задача – восстановить контроль. Потому что смыслом, содержанием и политической повесткой давно управляли силы с Уолл-стрит, а не из Белого дома и Капитолия.
Директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачёв уверен, что не нужно переоценивать происходящее. Поскольку выстроенная система «мягкой силы» имеет массу друг друга дополняющих и пересекающихся ресурсов.
«То, что сейчас происходит, свидетельствует о том, что Трамп, как его некоторые характеризуют, очень злопамятный и обидчивый, как ребёнок. Слово «зло» тут можно исключить, но он очень многое помнит. А с учётом его гипертрофированного честолюбия и амбиций, он рассчитывается со всеми обидчиками, которые возникали на его пути и досаждали.
Это элемент борьбы, которую он ведёт с конкурентами. Никуда эти люди выброшены не будут – они будут переориентированы. То, что система продолжает работать, можно убедиться на примере Белграда, где на днях тысячи людей вышли на улицы, потому что полгода назад обвалился козырёк и погибли 15 человек», – подчеркнул Горбачёв.
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