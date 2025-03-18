«Радио Свобода» изменится, но останется такой же антироссийской и русофобской – эксперты

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Решение Трампа распустить Агентство по глобальным СМИ (USAGM), которое курирует «Радио Свобода» и его ответвление «Крым. Реалии», означает лишь стремление вернуть инструменты «мягкой силы» под контроль.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Как только Маск начал разбираться с тем, как всё работает, довольно быстро обнаружил, что американское государство платит деньгами налогоплательщиков, но при этом не имеет никакой возможности влиять на редакционную политику этих изданий и на деятельность этих организаций, которые спонсировались USAID. Потому что все непосредственные исполнители, помимо денег из бюджета, получали соросовские гранты. И слушали не то начальство, которое им платит официальную зарплату, а то, которое к этой зарплате даёт весомую прибавку», – отметил он.

Как USAID, так и USAGM оказались под внешним управлением, и главная задача – восстановить контроль. Потому что смыслом, содержанием и политической повесткой давно управляли силы с Уолл-стрит, а не из Белого дома и Капитолия.

Директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачёв уверен, что не нужно переоценивать происходящее. Поскольку выстроенная система «мягкой силы» имеет массу друг друга дополняющих и пересекающихся ресурсов.