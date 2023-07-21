Ракетная атака на Одесскую область. 4-я серия

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На этот раз четвертая серия ракетной атаки пришлась не на Одессу, а на Одесскую область. Однако растянулась на две части.

«Ночью враг атаковал Одесщину крылатыми ракетами типа «Калибр» из акватории Черного моря. Пытаясь обойти систему противовоздушной обороны, враг направлял ракеты на минимальной высоте, используя особенности ландшафта», — сообщили в оперативном командовании «Юг», добавив, что «после трех ночей подряд мощного ракетно-дронового террора портовой инфраструктуры, агрессор переключился на аграрные предприятия».

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Подробностей официальные источники, как всегда, не уточняли, однако неофициальные сообщили, что речь идет о фермерском хозяйстве в селе Павловка. Находились ли там места дислокации ВСУ, неизвестно, а в ОК «Юг» пояснили следующее:

«Две ракеты попали в зернохранилища. Вспыхнул пожар, и уже во время борьбы с огнем раздалась повторная тревога. Еще одна ракета попала в то же предприятие, изуродовав сельскохозяйственную и спасательную технику. Пожар на площади более 200 кв. м. оперативно ликвидирован. Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Двое сотрудников предприятия получили ранения».

По заявлению председателя ГСЧС Украины Сергея Крука, противник сознательно изменил тактику, намеренно ударив по начавшим тушить пожар спасателям.

«Повторный ракетный удар оставил личный состав без двух пожарных машин. Новая автоцистерна вряд ли подлежит восстановлению и в таком состоянии уже точно никому не поможет».

Вторая же часть ракетной атаки пришлась на день. Семь ракет различного типа, от противокорабельных «ониксов» берегового базирования до Х-59 воздушного, было выпущено по Белгороду-Днестровскому Одесской области.

На сей раз военные и вовсе ограничились минимумом — «поврежден крупный инфраструктурный объект» и в очередной раз поныли, что «возможности национальной ПВО по уничтожению российских противокорабельных ракет «Оникс» ограничены», до сих пор не выдвинув своей версии случившегося.

Однако, как выяснилось из неофициальных источников, речь идет о мосте в Затоке. Курортный поселок Затока неоднократно подвергался как ракетным атакам, так и «героической работе ПВО», поэтому на сегодняшний день частично стерт с лица земли. Напомним, именно там пролегает мост через Днестровский лиман, соединяющий Молдавию с Украиной, служа переправой для поставок военной техники.

Также через мост проходит единственный железнодорожный и один из двух автомобильных путей между северной и южной частями Одесской области, разделенными Днестровским лиманом. И хотя повреждений моста на фото, слитых в Сеть анонимными пользователями, не видно, остается интрига — куда подевались семь ракет различного типа?.. О том, что они героически сбиты, военные вопреки сложившейся традиции, тоже не сообщают.