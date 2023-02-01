Раньше украинцев просто грабили, а теперь отправляют на убой

Олег Кравцов.  
01.02.2023 12:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 666
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Только Россия в состоянии вытащить Украину из состояния тотальной нищеты и бесправия

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-депутат Одеского горсовета Игорь Димитриев, покинувший Украину.

Только Россия в состоянии вытащить Украину из состояния тотальной нищеты и бесправия Об этом,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


У него поинтересовались, возможен ли на Украине военный переворот, в ходе которого военные, понимающие ситуацию, свергнут президента Зеленского и подпишут с Россией мирный договор.

«Офицеры, которые все понимают, там есть, это 100%. Но я на 200% уверен, что никто ничего делать не будет. Будут сидеть и ждать. Это тоже малороссийская ментальность. Посмотрите, что с ними сегодня там делают», – сказал Димитриев «Московскому комсомольцу».

По его словам, раньше украинцев «просто грабили» и доводили до нищеты, а «сейчас отправляют на бойню».

«И ничего. Их просто хватают на улицах, дают в руки автомат, две гранаты и отправляют под танки и артиллерию. То есть на верную смерть. Но они покорно идут. Людей в танках заваривают. Заваривают люки, чтобы не разбежались, и отправляют в бой. Хоть бы одному пришло в голову развернуть орудие и забрать с собой хоть десяток тех, кто их отправляет на смерть. Но нет.

Простому народу там не нужна никакая другая Украина, ему нужна Россия. Только она может его вытащить из нищеты и полного бесправия», – считает Димитриев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть