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Только Россия в состоянии вытащить Украину из состояния тотальной нищеты и бесправия

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-депутат Одеского горсовета Игорь Димитриев, покинувший Украину.

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У него поинтересовались, возможен ли на Украине военный переворот, в ходе которого военные, понимающие ситуацию, свергнут президента Зеленского и подпишут с Россией мирный договор.

«Офицеры, которые все понимают, там есть, это 100%. Но я на 200% уверен, что никто ничего делать не будет. Будут сидеть и ждать. Это тоже малороссийская ментальность. Посмотрите, что с ними сегодня там делают», – сказал Димитриев «Московскому комсомольцу».

По его словам, раньше украинцев «просто грабили» и доводили до нищеты, а «сейчас отправляют на бойню».

«И ничего. Их просто хватают на улицах, дают в руки автомат, две гранаты и отправляют под танки и артиллерию. То есть на верную смерть. Но они покорно идут. Людей в танках заваривают. Заваривают люки, чтобы не разбежались, и отправляют в бой. Хоть бы одному пришло в голову развернуть орудие и забрать с собой хоть десяток тех, кто их отправляет на смерть. Но нет. Простому народу там не нужна никакая другая Украина, ему нужна Россия. Только она может его вытащить из нищеты и полного бесправия», – считает Димитриев.