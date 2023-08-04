«Расходы на войну растут»: в Киеве ждут сокращения финансирования медицины и образования

Вадим Москаленко.  
04.08.2023 10:19
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина, Финансы, Экономика


Даже небольшое сокращение финансовой помощи Запада может привести воюющую Украину к катастрофе.

Об этом в эфире канала «Да это так» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже небольшое сокращение финансовой помощи Запада может привести воюющую Украину к катастрофе. Об этом...

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«В августе заканчивается финансовый год в США. Я далёк от мысли, что будет так же, как было с Афганистаном – не свернут поддержку. Но даже серьёзное сокращение может оказаться для нас фатальным, поскольку половина бюджета – это помощь, заимствования.

Возвращение довоенных ставок, повышение тарифов на бензин – это не от хорошей жизни. Хотят где-то изыскать ещё пятьсот миллиардов гривен в бюджет. Поскольку дыра настолько велика, что она ставит вопрос, как финансировать государство», – сказал Золотарев.

Он уверен, что из-за растущих расходов на войну в следующем году киевское руководство сильно урежет финансирование медицины, образования, и других социальных сфер.

«Понимаю, что в бюджете следующего года будут резать и образование, и медицину. Это неизбежно. Мы и так увеличили военные расходы в 2022 году на 640%, это мировой рекорд», – добавил эксперт.

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