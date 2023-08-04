«Расходы на войну растут»: в Киеве ждут сокращения финансирования медицины и образования

Даже небольшое сокращение финансовой помощи Запада может привести воюющую Украину к катастрофе.

Об этом в эфире канала «Да это так» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В августе заканчивается финансовый год в США. Я далёк от мысли, что будет так же, как было с Афганистаном – не свернут поддержку. Но даже серьёзное сокращение может оказаться для нас фатальным, поскольку половина бюджета – это помощь, заимствования.

Возвращение довоенных ставок, повышение тарифов на бензин – это не от хорошей жизни. Хотят где-то изыскать ещё пятьсот миллиардов гривен в бюджет. Поскольку дыра настолько велика, что она ставит вопрос, как финансировать государство», – сказал Золотарев.