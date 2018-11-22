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22.11.2018, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Киев, Мнение, Политика, Украина
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Раскол «Оппоблока» стал результатом очередного креатива Левочкина

«Оппозиционный блок», который долго сохранял формальное единство, окончательно раскололся в результате продвижение тезиса о едином кандидате Сергеем Левочкиным.

Об этом в комментарию изданию Главновости заявил руководитель аналитического центра «Третий Сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сергей Левочкин имеет такое свойство: все его проекты перерастают творческий замысел режиссера. Это было с Ляшко, которого хотели выпустить как спойлера «Батькивщины», а получили «Радикальную партию». Так было и с Майданом – хотел устроить имитацию чтобы немножко напугать патрона и повысить смови акции, а получится Майдан. И с единым кандидатом тоже – тезис что уже есть единый кандидат начал продвигаться Левочкиным давно при том, что внутренняя ситуация в «Оппоблоке» была хорошо известна. Партия была расколота на два крыла: “газовая” часть (Левочкин, Бойко и иже с ним, люди Медведчука), и “минеральная” часть, бывшие «донецкие».

Длительное время удавалось, несмотря на все внутренние конфликты (достаточно жесткие), сохранять формально единство. А как только была вброшена тема единого кандидата, ситуация стала накаляться не по дням а по часам. Был вариант пойти по цивилизованному пути – провести праймериз, обсудить на съезде, но пошли, как всегда, путем закулисных торгов, договоняков, в результате которых тот же Рабинович и Левочкин, которые целый год друг друга поливали грязью, подавали друг на друга заявления в правоохранительные органы, протянули друг другу руки. Понятно, что такой альянс понимания у “минеральной” части партии не нашел. Большая часть тяготеет не к «газовому» крылу, а к промышленникам. Понятно, что на съезде этот альянс не получил бы добро. Исход «газовиков» из «Оппоблока» был запрограммирован. Да, «Оппоблок» теперь выдвинет кандидата в президенты, но его фамилия точно будет не Бойко», – сказал он.

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