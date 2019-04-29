Раскол в «Единой России» в Севастополе не преодолён

29.04.2019, Москва, Галина Шершнева

В Севастополе до сих пор не сформирован комитет по проведению предварительного голосования (праймериз) за кандидатов в депутаты городского законодательного собрания от партии «Единая Россия». Более того, неизвестна модель, по которой пройдет голосование.

Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант».

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Проблему праймериз в Севастополе связывают с наличием двух групп влияния в городской организации «Единой России»: сторонников губернатора Дмитрия Овсянникова и «команды» героя Русской весны, бывшего спикера заксобрания Алексея Чалого.

Если сторонники Овсянникова уже активно «неофициально» сдают документы в горисполком партии, то «команда Чалого» пребывает в грубоких раздумьях, идти или нет на выборах.

«Непонятна позиция партии в отношении внутриполитической ситуации в Севастополе. На мой взгляд, правительство ведет себя некорректно, и партия должна выразить более жесткую позицию по этому поводу», – сказал глава фракции «Единой России» в заксобрании города Вячеслав Аксенов.

Другая соратница Чалого Татьяна Щербакова не скрывает: она еще не решила, с какой партией пойдет на выборы. В «Единой России» ее настораживает активность прогубернаторского лобби, которых Щербакова патриотами Севастополя не считает.

Очевидно, что за 2 месяца после своего избрания секретарь севастопольского отделения «Единой России» депутат Госдумы Дмитрий Саблин не смог, как обещал, примирить враждующие группировки.

Его фиаско как рефери междоусобных конфликтов тянет вниз и рейтинг всей партии.

Депутатов из «Команды Чалого», известных и популярных в Севастополе, с удовольствием примут в свои списки как минимум три городских организаций оппозиционных партий: КПРФ, «Родина» и Партия роста. И тогда расклад в городском парламенте окажется совсем непрезентабельным в Кремле.

Напомним, что, по некоторым данным, рейтинг «Единой России» в Севастополе упал до 30%, однако на осенних выборах у партии стоит задача набрать более 50% голосов, чтобы сохранить контроль над заксобранием.