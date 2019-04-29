Выборы
29.04.2019, Москва,   Галина Шершнева
 
Выборы, Крым, Россия, Севастополь
Просмотров:

Раскол в «Единой России» в Севастополе не преодолён

В Севастополе до сих пор не сформирован комитет по проведению предварительного голосования (праймериз) за кандидатов в депутаты городского законодательного собрания от партии «Единая Россия». Более того, неизвестна модель, по которой пройдет голосование.

Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Проблему праймериз в Севастополе связывают с наличием двух групп влияния в городской организации «Единой России»: сторонников губернатора Дмитрия Овсянникова и «команды» героя Русской весны, бывшего спикера заксобрания Алексея Чалого.

Если сторонники Овсянникова уже активно «неофициально» сдают документы в горисполком партии, то «команда Чалого» пребывает в грубоких раздумьях, идти или нет на выборах.

«Непонятна позиция партии в отношении внутриполитической ситуации в Севастополе. На мой взгляд, правительство ведет себя некорректно, и партия должна выразить более жесткую позицию по этому поводу», –  сказал  глава фракции «Единой России» в заксобрании города Вячеслав Аксенов.

Другая соратница Чалого Татьяна Щербакова не скрывает: она еще не решила, с какой партией пойдет на выборы. В «Единой России» ее настораживает активность прогубернаторского лобби, которых Щербакова патриотами Севастополя не считает.

Очевидно, что за 2 месяца после своего избрания секретарь севастопольского отделения «Единой России» депутат Госдумы Дмитрий Саблин не смог, как обещал, примирить враждующие группировки.

Его фиаско как рефери междоусобных конфликтов тянет вниз и рейтинг всей партии.

Депутатов из «Команды Чалого», известных и популярных в Севастополе, с удовольствием примут в свои списки как минимум три городских организаций оппозиционных партий: КПРФ, «Родина» и Партия роста.  И тогда расклад в городском парламенте окажется совсем непрезентабельным в Кремле.

Напомним, что, по некоторым данным, рейтинг «Единой России» в Севастополе упал до 30%, однако на осенних выборах у партии стоит задача набрать более 50% голосов, чтобы сохранить контроль над заксобранием.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть