Раскол в расколе: За Филаретом пойдут немногие, УПЦ МП может передохнуть

15.06.2019, Киев, Игорь Петров

Михаил «Филарет» Денисенко, учинивший новый раскол в раскольнической «Православной церкви Украины» под предлогом необходимости сохранения «киевского патриархата», сможет рассчитывать лишь на небольшую часть паствы ПЦУ, которая пойдет за самозванным «патриархом».

Одновременно УПЦ Московского Патриархата получает передышку – количество атак и попыток захватов храмов раскольниками снизится. Такой прогноз на пресс-конференции в Киеве озвучил эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что мы сейчас увидим? Не думаю, что многие пойдут за Филаретом. Они будут дорожить возвращением в каноническое поле, пусть и не всеми признанным.

С одной стороны, с Филарета сняли анафему. Думаю, Фанар к этой теме возвращаться не будет.

Но для УПЦ возникает ситуация, что то, что войны приходов не будет больше как минимум в ближайшие несколько лет. Может, будут какие-то локальные ситуации, но фактически сейчас УПЦ может спокойно вздохнуть не тревожась, что будет массовая экспансия при поддержке государства», – считает Воля.

«Этот экспансионизм подогревался Петром Порошенко и его командой чтобы показать что вот, «я – Петр, камень, который строит Церковь». Был чисто политический момент во всем этом. Теперь этого момента нет. Устанавливается равновесие. Филарет идет тем путем, каким он идет, небольшое количество прихожан ПЦУ пойдут за ним», – считает политолог.