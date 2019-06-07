Раскрыты активы Коломойского и Боголюбова в США

07.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинский Приватбанк раскрыл активы своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых банк обвиняет в отмывании 470 миллиардов долларов через кипрские компании, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом со ссылкой на иск Приватбанка сообщает Радио Свобода.

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«В целом речь идет о десятках активов: ферросплавные и металлургические заводы, коммерческая недвижимость и гостиницы, — отмечается в сообщении.

Например, благодаря деньгам из Приватбанка одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском городе Кливленд.

А больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова Приватбанк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.

В целом среди активов бывших совладельцев государственный Приватбанк нашел:

Public Square Building (Кливленд, Огайо, США) приобретена за 34 млн долл фирмой Optima 55 Public Square, LLC (Делавэр) 29 июля 2008 года. Компания была основана 29 апреля 2008.

One Cleveland Center (Кливленд, Огайо, США) — приобретена за 86,3 млн долл Optima One Cleveland Center, LLC (Делавэр) 15 мая 2008. Фирма основана 29 апреля 2008. По меньшей мере 36,1 млн долл из этой суммы, как утверждают в заявлении, получили путем вывода средств с Приватбанка.

AECOM Building (ранее известная как Пентон Медиа) в Кливленде, Огайо. Приобретена за 46,5 млн долл компанией Optima 1300, LLC (Делавэр) 16 августа 2010 года. Фирма зарегистрирована 21 июля 2010.

Также в перечень попала гостиница Crowne Plaza Hotel (теперь известная как Westin Hotel) в Кливленде, штат Огайо. Долю в ней приобрела компания Optima 777, LLC (Делавэр), за 9 млн долл. Фирма зарегистрирована 3 июня 2011. Еще по меньшей мере 2,4 млн долл потратили на ремонт отеля.

Башни Stemmons Towers расположены в Далласе, штат Техас. Их приобрела компания Optima Stemmons, LLC (Делавэр), основана 14 мая 2008 года. Около 76 млн долл из суммы, которую заплатили за это сооружение, полученные через схемы вывода денег.

Бывший корпус CompuCom System Headquarters и прилегающий к нему участок, расположенные по адресу 7171 Forest Lane и 7505 Forest Lane соответственно в Далласе (Техас). Их приобрела Optima 7171, LLC (Делавэр). Фирма зарегистрирована 10 ноября 2010.

PNC Plaza — тридцатиэтажный небоскреб в самом городе штата Кентукки, Луисвилле, расположенный по адресу 500 West Jefferson Street. В 2011 году его приобрела за 77 млн долл фирма Optima 500, LLC (Делавэр), зарегистрированная 10 ноября 2010.

Huntington Building- 21-этажное здание в Кливленде (штат Огайо), расположенное по адресу 925 Euclid Avenue. 14 июня 2010 оно было приобретено за 18,5 млн долл компанией Optima 925, LLC (Делавэр), которая была зарегистрирована 14 мая 2010 года.

Завод CC Metals and Alloys LLC по производству ферросилиция (Калверт, Кентукки) — крупнейший производитель и поставщик этого материала среди Северо-Американской Стальной Промышленности — тоже принадлежит структурам, которые связывают с Коломойским и Боголюбовым, Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр). Фирма основана 14 февраля 2012 года. Владельцами являются Коломойский и Боголюбов вместе с Корфом и Лейбера. Завод, согласно иску, приобрели еще в марте 2011 года на компанию группы Optima, на что потратили 188,1 млн долл.

Завод Felman Production LLC по производству ферросиликомарганца (Нью-Хейвен, штат Западная Вирджиния), тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).

Единственная трейдинговая компания для завода — Felman Trading, Inc. (Нью-Джерси), которая имеет склады в двух десятках штатов, в частности, в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Флориде, Иллинойсе, Луизиане, Мэриленде, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Огайо , Оклахоме, Пенсильвании, Южной Каролине, Теннесси, Техасе, Вирджинии, Вашингтоне, Западной Вирджинии, а также за пределами США. Она тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).

А вот KES Acquisition Company — металлургический завод Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентукки), принадлежит Optima Acquisitions, LLC (Делавэр). Фирма основана 25 июня 2008 года. Владельцами являются Коломойский и Боголюбов и Корф. Завод на 42 тыс. кв. м обошелся минимум в 20 млн долл.

Steel Rolling Holdings, Inc. (Делавэр). Фирма основана 22 мая 2006 года. С 2009 по 2015 владела заводом по производству металлопроката Detroit Cold Rolling Facility (Гибралтар, Мичиган), который был продан компании Ferragon Steel Rolling.

Заброшенный металлургический завод Warren Steel в городе Уоррен (штат Огайо) принадлежит компании Warren Steel Holdings, LLC (Делавэр), зарегистрированной 19 ноября 2001. Коломойский и Боголюбов соответственно связанные с ней через организацию с Британских Виргинских островов, называется Halliwel Assets, Inc., и траста с острова Джерси (Нормандские острова), который называется Marigold Trust Asset Management. По меньшей мере 4,5 млн долл, использованные при покупке завода, были, по мнению Приватбанка, «отмыты».

Бывший Motorola Campusв Гарварде, штат Иллинойс. Был приобретен компанией Optima International of Miami, Inc. — которая, вероятно, связана с компанией Optima Ventures.

Кроме того, в начале 2015 года дочерняя компания Optima Acquisitions, Optima Specialty, приобрела металлургический завод Corey Steel в Цицеро, штат Иллинойс, за 43,5 млн долл.

Как сообщалось, в иске Приватбанка против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 миллиардов долларов через кипрские компании.