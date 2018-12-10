«Распустили вы их» – в Израиле попеняли Москве на мягкость в отношении провокаций Киева

10.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Когда украинские пограничники захватили российское рыболовецкое судно «Норд», у России был идеальный повод поставить на место Украину.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что сделала Россия, когда пиратски похитили её рыбаков? Это был идеальный случай для того, чтобы поставить Украину на место. Нечего было сказать – мирных людей прямо в международных водах арестовали по надуманному предлогу. Россия молчала. Не использовать этот идеальнейший случай – там ничего нельзя было сказать! Спохватились когда поздно стало.

Разыгрывать тот вариант можно было сколько угодно. Капитан до сих пор сидит, и судно там, а людей не освободили – их обменяли! Преступники получили второй приз – им вернули тех, кто были заслуженно арестованы», – напомнил экс-глава израильской спецслужбы.

«Россия виновата в керченских (событиях – ред.) Распустили вы их, не отреагировали и не собираетесь реагировать. А сейчас стараются доказать кому-то, кто не хочет слушать. Да, Россия должна чётко выразить свою позицию, и нет никакой надежды, что эта позиция будет услышана, просто положение обязывает», – добавил Кедми.