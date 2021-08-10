Рассказать правду о событиях в Донбассе 2014 года взялись создатели драмы «Солнцепёк»Новости Украины
На этой неделе состоится премьера фильма «Солнцепек», который расскажет о событиях 2014 года, произошедших в Донбассе. Постеры и трейлеры картины шокируют, однако создатели обещают показать события такими, какими они были на самом деле.
Судя по трейлерам и постерам, драма будет жестокой, но правдивой. Российский режиссер Михаил Вассербаум решился показать события семилетней давности, происходившие на Украине.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости
Пользователи Сети увидели в трейлерах много человеческих страданий. Параллельно с кадрами семейных посиделок и мирной жизни зрители наблюдают строящиеся баррикады и летающие бомбардировщики. На фоне песни «Прекрасное далеко» слышны крики и взрывы. Создатели фильма опубликовали на официальном сайте сразу несколько постеров. На них врачи, дети, старики, педагоги и мирные жители окружены атмосферой хаоса, без которой не обходится ни один вооруженный конфликт.
Название картины «Солнцепек» – это не только отсылка к феноменальной жаре мая 2014 года, но и к названию тяжелой огнеметной системы. На каждом постере изображены взрывы, кровь и огонь. Незнакомые с историей Донбасса зрители увидят её без прикрас.
Тяжело видеть эти постеры. Непросто будет смотреть и фильм. Однако жителям Луганска в 2014 году было еще сложнее, в том числе и семье Новожиловых. Согласно сюжету, Влад Новожилов (бывший воин-афганец) со своими близкими оказывается в зоне боевых действий. Он не понаслышке знает об ужасах войны и хочет как можно скорее выбраться из страны, однако границы оказываются закрытыми. Влад должен сделать сложный выбор.
Весной 2014 конфликт на Донбассе унес жизни более шести тысяч мирных граждан. Многие их них были вынуждены взять в руки оружие, чтобы спасти своих детей и жен от смерти. Жители Луганской области пишут в комментариях к трейлеру, что смотреть его не просто, но необходимо, чтобы понимать, что семь лет назад произошло на самом деле.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.