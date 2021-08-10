Рассказать правду о событиях в Донбассе 2014 года взялись создатели драмы «Солнцепёк»

10.08.2021, Москва, Максим Никифоров

Новости Украины

На этой неделе состоится премьера фильма «Солнцепек», который расскажет о событиях 2014 года, произошедших в Донбассе. Постеры и трейлеры картины шокируют, однако создатели обещают показать события такими, какими они были на самом деле.

Судя по трейлерам и постерам, драма будет жестокой, но правдивой. Российский режиссер Михаил Вассербаум решился показать события семилетней давности, происходившие на Украине.

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Пользователи Сети увидели в трейлерах много человеческих страданий. Параллельно с кадрами семейных посиделок и мирной жизни зрители наблюдают строящиеся баррикады и летающие бомбардировщики. На фоне песни «Прекрасное далеко» слышны крики и взрывы. Создатели фильма опубликовали на официальном сайте сразу несколько постеров. На них врачи, дети, старики, педагоги и мирные жители окружены атмосферой хаоса, без которой не обходится ни один вооруженный конфликт.

Название картины «Солнцепек» – это не только отсылка к феноменальной жаре мая 2014 года, но и к названию тяжелой огнеметной системы. На каждом постере изображены взрывы, кровь и огонь. Незнакомые с историей Донбасса зрители увидят её без прикрас.

Тяжело видеть эти постеры. Непросто будет смотреть и фильм. Однако жителям Луганска в 2014 году было еще сложнее, в том числе и семье Новожиловых. Согласно сюжету, Влад Новожилов (бывший воин-афганец) со своими близкими оказывается в зоне боевых действий. Он не понаслышке знает об ужасах войны и хочет как можно скорее выбраться из страны, однако границы оказываются закрытыми. Влад должен сделать сложный выбор.

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Весной 2014 конфликт на Донбассе унес жизни более шести тысяч мирных граждан. Многие их них были вынуждены взять в руки оружие, чтобы спасти своих детей и жен от смерти. Жители Луганской области пишут в комментариях к трейлеру, что смотреть его не просто, но необходимо, чтобы понимать, что семь лет назад произошло на самом деле.