Разбивший голову Кужель каратель науськивает на Зеленского контрразведку и СБУ

29.10.2021 10:40 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Настанет день, и президента Украины Владимира Зеленского вместе с его министрами будут судить «за затягивание Украины под контроль Кремля».

Об этом в эфире «4 канала» заявил депутат ВР прошлого созыва, экс-командир карательного батальона «Миротворец» Андрей Тетерук, получивший скандальную известность тем, что разбил бутылкой голову Александре Кужель в парламенте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю то, что соответствующие лица вовремя не провели плановую оценку и закупку энергетических средств – угля, газа, должны нести ответственность уже сейчас. Этим должна заниматься контрразведка и СБУ, не было ли мотивации для них со стороны РФ не совершать определённые действия и помогать Украине быть готовой к очередному отопительному сезону. У нас когда-то целый премьер-министр рулил этим, то есть, это не высшая математика, он же должен бы был понимать все эти вещи. Почему они этого не сделали? …Нас затягивают под тотальный и всеобъемлющий контроль Кремля», – заявил Тетерук.

У него поинтересовались, будут ли суды над теми, кто затягивает.

«Обязательно! – ответил экс-атошник. – Эта власть вся будет сидеть – от Зеленского и заканчивая практически всеми министрами».

«То, что они натворили за эти два с половиной года, тянет громадный спектр уголовной ответственности, прежде всего, для Зеленского. Именно поэтому они сейчас враньём пытаются всех убедить, что это не их вина, и зайти на второй срок, который оградит их именно от уголовного преследования», – добавил Тетерук.