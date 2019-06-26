Раздавленную и поруганную Одессу призвали не унижаться до конца

26.06.2019, Одесса, Владимир Гладков

Украинские националисты, в особенности бывший «борец за русский язык», ныне депутат парламента Алексей Гончаренко, вынуждают одесситов уезжать из города, превратив «Южную Пальмиру» в пристанище рагулей и свидомитов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-депутат Верховной Рады от Херсонской области Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, у каждого есть свой родной и любимый город – для меня это Херсон. Но бывают у человека и другие города, попав в которые один раз, ты влюбляешься до конца жизни и все время стремишься назад. Для меня, к счастью, такой город был – наши соседи: Город-герой Одесса!

Одесса — это больше чем город. Я сегодня спросил одного своего друга «любишь ли ты Одессу?» и он ответил правильно и грустно – «я люблю идею Одессы». Увы, «идея Одессы» и то, во что Одессу превратили последние 5 лет власти нациков и вурдалаков это во многом разные вещи.

И один из ключевых людей, которые превратил «Жемчужину у моря» в город понаехавших рагулей и нациков, из которого вынуждены на все 4 стороны уезжать коренные одесситы, а те, кто остались, не могут без слез смотреть на родной город, это незабвенный Леша Гончаренко.

Знаете, друзья, Леша, как и положено умалишённым (хотя он все-таки скорее не дурак, а просто мерзкая тварь-приспособленец) бегал по ПАСЕ в перчатках для чистки туалетов, в лучшем стиле украинского «парламентаризма» орал и прерывал выступающих и творил прочий идиотизм. И это было бы забавно – ну что с дурочка взять.

Но ведь Леша же так же вел прямой эфир из Дома Профсоюзов 02.05.2014, радуясь «майскому шашлычку» и «дохлым колорадам» докладывая про то, как он и озлобленные ублюдки с коктейлями Молотова (и добиванием) одолели «сепаратистов»

И все бы ничего – то есть, ну если человек моральный урод, с детства отрубал головы котятам, то, когда он вырос в Чикатилу, то как то все на своих местах. Тот же Ярош, например, хоть и тварь, не вызывает такого отвращение как Леша Гончаренко. Ярош всегда, с детства имел свои идеалистические взгляды про идеи нелюбви к России и русским. Он хоть последователен. То есть тварь – но идейная хоть.

А вот Леша тварь куда хуже – Леша та тварь, что громче всех орала про то, как он целиком и полностью за Виктора Федоровича Януковича. Который кричал с трибуны про навязывание другого языка и заявлял: «Украина всегда была двуязычной» и обещал, что «никому не даст забрать то, что мы говорили, говорим и будем говорить на русском языке – наши дети будут знать русскую литературу и будут говорить на русском языке!».

И в этом, друзья, и есть самое мерзкое про этого человека – у него нет ничего святого. Все его слова про русский язык, а потом «СУГСы», все его сначала Георгиевские ленточки, а потом туалетные перчатки – оно ему ничего не интересно! Ему, простите за вульгарность, глубоко срать на РККА или УПА. Ему глубоко наплевать – красный мак-дупу 8 мая или Георгиевскую ленточку 9 мая надевать. Ни оранжевый Ющенко и не голубой цвет Януковича ему не интересны, как и не интересен красный цвет великой армии Народа Победителя, или красно-черный цвет позорной армии палачей собственного народа. Ему интересен один лишь цвет – зеленый. Цвет долларов, которые он вагонами ворует у Одессы и Украины на протяжении всей своей деятельности!

И такая тварь, безыдейная, но готовая лизать жопу самой что ни на есть нечисти, радоваться и призывать к убийству своего народа, чтобы еще поворовать – это худшие из тварей», – написал он.

Также экс-нардеп призвал одесситов, да и вообще всех украинцев объединиться и не позволить одиозным радикалам снова пролезть во власть.

«И сегодня эта мразота баллотируется в Верховную Раду от 137 мажоритарного округа Одесской области!

Подольск! Балта! Кодыма! Саврань! Окны! Услышьте меня!

Не дайте этой богомерзкой твари, этому проклятому перебежчику, предателю и переобвувателю в воздухе, этому прожжённому вору, этому пособнику убийц снова оказаться в Верховной Раде!

Я призываю вас (как когда-то делал Черчилль после нападения Гитлера на СССР) голосовать хоть за черта рогатого, но только не за убожество, которое мы когда-то пригрели на шее Одессы-мамы, и которое одним из первых предал «Одесшину» и впился в горло матери!

Небольшое лирическое отступление – мне в Одессе в свое время делали протезы. К сожалению, относительно скоро мне пришлось вернуться на мою тачанку. Я ей благодарен за долгие годы службы, но жалею лишь об одном – когда я и тварь Гончаренко вместе были в ПР, я не отмудохал этого ублюдочного оборотня и предателя своей тачанкой до полусмерти», – добавил экс-нардеп.

Также Алексей Журавко опубликовал старый призыв Алексея Гончаренко бороться с национализмом и не допустить его к власти на Украине.

«Сегодня в нашем городе и в нашей стране опять время испытаний и время выбора! Когда-то, пять лет назад, мы позволили прийти к власти националистам… Которые разъедают нас, разъедают наш образ мыслей, разъедают нашу культуру и духовность, которые пытаются забрать у нас нашу историю»! Мы прекрасно знаем, кто воевал с фашизмом, а кто стрелял нашим отцам, дедам и прадедам в спину! И сегодня мы должны снова сказать своё слово и забрать наш выбор! Мы должны остановить нашествие национализма на благодатную одесскую землю и землю Украины!», – припомнил Журавко слова переобувшегося экс-регионала.