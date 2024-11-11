«Разговор Трампа и Путина будет коротким. Мир разделят на троих» – львовский русофоб

Победившим на выборах в США трампистам уже очевидно, что Украина – это проигрышный вариант в любом случае, и тема Китая и Ближнего Востока гораздо актуальнее.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил кандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неприятно, но для России пока что всё развивается очень даже неплохо. А значит, такой острой необходимости на чём-то останавливаться нет. Я вообще моделирую от обратного. Не то, какой будет повестка дня между США и РФ, а какой вообще будет повестка дня на ближайшее время. А что, если номером один в мире на 2025 год выйдет Иран? В один день проснёмся с ударами по Ирану. На каком месте будет наша война? 5 или 7. А почему тема Ирана вылезла в первый же день победы Трампа? Они прекрасно понимают патовость украинских решений, они знают, что здесь решать крайне сложно. Здесь заруба, здесь всё равно проигрышный вариант. Победного для Запада варианта здесь нет. Поэтому администрация Трампа, думаю, будет допускать вариант перенесения фокуса внимания на Ближний Восток. А если ещё сюда включится китайская тема, Тайваня и т.д.? На глобус надо смотреть, когда мы моделируем, а что будет», – заявил Дроздов.

«Моё представление рисует разговор Трампа и Путина очень коротким. Это будет, условно говоря, пакт о разделе мира на троих. Третья сторона – Китай, Азия, глобальный Юг. И всё. Можно сразу купить тонну бинтов и забинтовать голову, потому что этой головой можно биться о все стены, но стены от того не сдвинутся. Мы всё равно больше объект геополитической игры, чем субъект», – грустил русофоб.