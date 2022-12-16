«Разговоры о «Patriot» для Украины – свидетельство того, что мы всё делаем правильно» – Михеев

Ракетные удары по энергетической инфраструктуре являются очень эффективным средством и показывают, насколько украинское ПВО беспомощно, и если продолжать бить в том же духе, Украина может эту зиму не пережить.

Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему возник этот вопрос? (поставок ЗРК «Patriot» – ред.) Потому что наши удары по инфраструктуре Украины достаточно эффективные. И удары по этой инфраструктуре – действительно ослабляют все украинское государство и его способность оказывать сопротивление. Все призывы о том, что надо наносить удары по инфраструктуре, которые мы озвучивали еще с весны, лета, которые все-таки осенью начались, они были правильными. То есть удары по инфраструктуре оказываются очень эффективными мерами воздействия на украинское государство», – подчеркнул Михеев.

Он отметил, что в случае, если удары продолжатся в таком же темпе, то не понятно вообще, как Украина будет выживать следующие три месяца зимы.

«Вот эти новости о том, что американцы могут поставить вот эти ЗРК «Patriot» Украине, они об этом свидетельствуют. И целый ряд других разных новостей о том, что другие страны НАТО сейчас собираются что-то поставлять – это свидетельствует о том, что, во-первых, эти удары очень болезненные для Украины, а, во-вторых, свидетельствует о том, что нынешние системы ПВО Украины, даже при западной помощи, с этими ударами не справляются. Она не может их блокировать полностью и, судя по всему, не может их блокировать даже на 50%, и это серьезно», – сказал он.

«Впереди еще три месяца, если дальше будем продолжать бить, то вообще непонятно, как Украина эти три месяца переживет. Вот эти все разговоры о «Patriot» – это свидетельство того, что мы делаем правильно. Я считаю, что в этом смысле надо делать еще больше. Именно, что касается промышленной, транспортной, энергетической инфраструктуры. Потому что энергетики одной мало», – подчеркнул политолог.