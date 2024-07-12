«Разлагающийся труп»: Байден громко опозорился, назвав Путина президентом Украины

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Президент США Джо Байден, выступая по итогам саммита НАТО, назвал президентом Украины Владимира Путина вместо Зеленского.

При этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», он тут же поправился и сказал, что очередной его ляп произошел из-за того, что он все время думает о том, как победить Путина.

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«Украина победит в этой войне, и мы будем поддерживать их на каждом шагу. Именно об этом громко и ясно говорится в договоре. А теперь я хочу передать слово президенту Украины, который обладает мужеством и решимостью. Дамы и господа, – президент Путин. Он собирается победить президента Путина, – президент Зеленский. Я так сосредоточен на том, чтобы победить Путина, что мы должны беспокоиться об этом», – заявил Байден.

Зеленский попытался отшутиться, сказав, что он лучше Путина.

«Ты – чертовски лучше», – похлопал по плечу вассала Байден.

Очередную оговорку Байдена восприняли как свидетельство его неадекватности и неспособности руководить страной, а украинский боевик, бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в своем блоге посчитал это «оговоркой по Фрейду»:

«Президент Соединенных Штатов Джо Байден оговорился по Фрейду, а именно – назвал Владимира Зеленского «мистер президент Путин». Ничего странного, он и есть бледной копией российского тирана. Он устанавливает тиранию в нашей стране, пользуясь войной».

Ведущая телеканала Sky News Габриэлла Пауэр заявила, что президент США Джо Байден «нуждается в помощи»:

«Ты видишь это и у тебя сжимается сердце. Этому человеку нужна помощь. Наблюдать за тем, как он осознает и отступает после такой длительной паузы так неловко. Джо Байден не может продолжать притворяться, что он на самом деле руководит страной».

А американский комик Алекс Стейн и вовсе признал Байдена «разлагающимся трупом»:

«Джо Байден был по сути ходячим овощем все это время, и выиграл выборы 2020-го года, проводя кампанию из своего подвала… Я немного завидую демократам, потому что они остаются в едином строю даже когда у них в качестве лидера разлагающийся труп».