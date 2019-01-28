Разрыв дипотношений с РФ аукнется Киеву в Донбассе

28.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Разорвав дипломатические отношения с Россией, Украина ускорит официальное признание Россией республик Донбасса.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу предположить что в случае разрыва дипотношений на Путина будет оказываться очень серьезное давление, чтобы он официально признал ЛНР и ДНР, как это произошло с Абхазией и Южной Осетией после разрыва дипломатических отношений с Грузией», – сказал Толстов.

Он полагает, что Минские соглашения могут быть разорваны в этом году, поскольку в условиях выборов Верховная рада не сможет продлить действие закона об особом статусе.

Эксперт также не исключил, что Россия может полностью перекрыть проход в Азовское море.

«Нужно понимать, что ни один корабль, который российская погранслужба не захочет пропускать, не пройдет через Керченский пролив… Если они захотят прекратить торговое сообщение с Мариуполем и Бердянском, они его просто закроют», – резюмировал политолог.