31.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Социология, Украина
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Разумков ускорит падение рейтинга Зеленского


Если председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявит о своих амбициях занять президентское кресло, рейтинг действующего президента страны начнет падать еще сильнее.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Зеленского пока высокий рейтинг, потому что нет альтернативы. Если появится его сверстник, не политик из старой элиты, которым по 50-60 лет, рейтинг Зе будет падать еще больше. Если, например, заявит о своих амбициях Разумков. Зеленский никогда не назначит его премьером, потому что это ресурсная должность.

Премьер будет раздавать деньги учителям и шахтерам. Поэтому не случайно все премьеры у нас становились президентами – Кучма, Ющенко, Янукович. Это тренд был сбит только в 2014 году, когда Порошенко так стал, а потом Зеленского избрали. Но его избрали как анти-Порошенко, поэтому они в одной паре. Если премьер сильный, у него будет команда. И касса. Популистская касса. У нас премьеры имеют лучший доступ к кассе. Потому что все в ручном режиме. А кто подает кандидатуру премьера? Президент», – сказал Карасев.

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