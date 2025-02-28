Намечаемое перемирие для Украины неплохо, всё равно реальная «перемога» будет только после того, как «народ станет нацией». А пока это не так.

Об этом на канале «Фактор перемоги» заявил разведчик 13-й бригады Нацгвардии Украины с позывным «Боксёр», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно рассказывать, как много кто рассказывает – я гранату возьму, подорвусь, и всё, гайки на том, типа. Но пока что я не готов даже чтобы такое сказать. Я не знаю. Главное в плену – что? Не молчать. Надо понимать, что нужно говорить дезинформацию, так как если вы будете просто молчать, вы же понимаете, что вас будут бить, будет очень неприятно. Говорить дезинформацию, и будет чуть легче, я так считаю», – сказал «Боксёр».

Нацгвардейца спросили, не будет ли он жалеть, «если все сядут за стол мирных переговоров».

«Вероятный вариант? Может, это будет даже и хорошо для нас. Когда будет «перемога»? Когда мы станем нацией, а не народом, вот и всё. А там уже пусть сами думают», – ответил он.

Обсуждая возвращение к мирной жизни, спорту, боевика спросили «какому известному боксёру хотелось бы натолочь рожу».

«Хотелось бы натолочь рожу Василию Ломаченко. Потому что он пророссийский полностью – от начала до конца. [А ринг в Бахмуте?] Да, только там», – мечтал «Боксёр».

Напомним, известный украинский боксёр Василий Ломаченко после начала СВО резко «переобулся» и ушёл в тероборону, однако, как и его коллега Александр Усик, несмотря на прогиб, так и не заслужил снисхождения со стороны националистов.