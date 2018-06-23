23.06.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Разведка ДНР засекла украинские танки, спрятанные среди жилых домов


ВСУ прячут запрещённую Минскими соглашениями военную технику в жилых массивах населенных пунктов Донбасса, занятых украинской группировкой.

Соответствующее заявление на брифинге сделал официальный представитель ВС ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы получили информацию от местных жителей Андреевки о прибытии в танковый батальон 93 ОМБР, дислоцируемый в поселке, 4 танков после капитального ремонта на Харьковском бронетанковом заводе. Стоит отметить, что запрещенная Минскими договоренностями техника прячется в жилом массиве поселка», – сообщил начальник пресс-службы.

«Требуется проведение усиленного мониторинга представителями ОБСЕ данного населенного пункта, для выявления места положения танков и принуждения Наева к отводу запрещенной техники в установленные места хранения с фиксацией серийных номеров», – призвал военный.

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