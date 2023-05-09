Разведки боем приводят к чрезмерным потерям ВСУ – генерал Кривонос

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Так называемые разведки боем – вылазки групп ВСУ на передовую с целью вскрыть российские позиции – представляют собой ненужные мероприятия, которые приводят к чрезмерным и неоправданным жертвам среди украинских солдат.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается вопросов разведки боем, то это как раз термин, который больше подходит к временам Второй мировой войны. Я не хотел бы, чтобы наши подразделения, наши части проводили разведку боем. Потому что разведка боем привлекает к себе максимальное количество огневых средств врага. А это как раз не пойдет нам на пользу – наша задача сохранить наши силы и средства к началу наступления. А активная разведка с применением радиолокационных, радиотехнических средств, авиационных средств – это то, что нам нужно больше, чем просто какая-то разведка боем. Я категорически против юридического восприятия этого термина «разведка боем». То, что разведку нужно улучшить и нарастить усилия по всем направления – это да, но не разведка боем, потому что это приводит к неоправданным потерям перед наступлением. Мы не должны терять своих людей, а хранить их для дальнейшего наступления», – заявил Кривонос.

Напомним, в течение последних недель украинские формирования несколько раз пытались провести разведки боем на Запорожском направлении, но российские солдаты сразу же пресекали эти попытки, что приводило к гибели ВСУшников и потере их техники.