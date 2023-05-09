Разведки боем приводят к чрезмерным потерям ВСУ – генерал Кривонос

Анатолий Лапин.  
09.05.2023 11:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1062
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Так называемые разведки боем – вылазки групп ВСУ на передовую с целью вскрыть российские позиции – представляют собой ненужные мероприятия, которые приводят к чрезмерным и неоправданным жертвам среди украинских солдат.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так называемые разведки боем – вылазки групп ВСУ на передовую с целью вскрыть российские...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Что касается вопросов разведки боем, то это как раз термин, который больше подходит к временам Второй мировой войны. Я не хотел бы, чтобы наши подразделения, наши части проводили разведку боем. Потому что разведка боем привлекает к себе максимальное количество огневых средств врага. А это как раз не пойдет нам на пользу – наша задача сохранить наши силы и средства к началу наступления.

А активная разведка с применением радиолокационных, радиотехнических средств, авиационных средств – это то, что нам нужно больше, чем просто какая-то разведка боем. Я категорически против юридического восприятия этого термина «разведка боем».

То, что разведку нужно улучшить и нарастить усилия по всем направления – это да, но не разведка боем, потому что это приводит к неоправданным потерям перед наступлением. Мы не должны терять своих людей, а хранить их для дальнейшего наступления», – заявил Кривонос.

Напомним, в течение последних недель украинские формирования несколько раз пытались провести разведки боем на Запорожском направлении, но российские солдаты сразу же пресекали эти попытки, что приводило к гибели ВСУшников и потере их техники.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть