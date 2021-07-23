Реабилитации не получилось: Украинских чиновников рассудит Нюрнберг-2

23.07.2021

Новости Украины

За все злодеяния, которые совершили украинские чиновники, правящие в «незалежной» после госпереворота 2014-го, они ответят по всей строгости закона.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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За геноцид русских, по сути, – всего населения Украины (ведь жителей Украины в 1991 году обманным путём оторвали от исторической Родины – России), власти Порошенко и Зеленского предстанут перед Европейским судом по правам человека. Терпение России лопнуло, и она подала в ЕСПЧ иск.

Конечно, пойти на такую меру Российской Федерации нужно было раньше. Но РФ давала множество попыток шестому украинскому президенту Зеленскому реабилитироваться как перед жителями Донбасса и «незалежной», так и перед всей большой страной – Российской Федерацией. Но Зе-президент только лишь усугубил геноцид населения вверенного ему государства, с азартом продолжил войну против ЛДНР и возвёл проект «Анти-Россия» на уровень украинской националистической идеологии.

Эта неонацистская идеология долгие годы спонсировалась в «незалежной» США и англосаксами. И, «зелёным слугам» казалось, что с приходом к власти в Америке Байдена (которого они не выдали Трампу), «Анти-Россия» окончательно возьмёт верх над Россией. Именно поэтому много несбыточных надежд возлагала Зе-банда на встречу Путина и Байдена (вероятнее всего, на которой американский президент поставил ряд ультиматумов российскому коллеге).

Хочется вспомнить слова Байдена о том, что «отношения с Россией должны быть предсказуемыми и стабильными». Подача РФ иска в ЕСПЧ – отнюдь не показатель предсказуемости по-американски. Это – свидетельство того, что Россия не намерена больше быть сторонним наблюдателем за преступлениями против её народа, который волею Запада отчуждён от исторической Родины. Россия спасает свой народ от истребления Западом руками власть имущих маргиналов Украины.

РФ демонстрирует западному миру, что по их однополярным правилам Россия играть не будет. Как следствие – мир увидел статью Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». За аналитическим материалом российского президента последовал серьёзный государственный поступок – иск против Украины в ЕСПЧ. Остаётся только надеяться на справедливое и объективное разбирательство суда. Ведь преступления против человечности, совершённые чиновниками оставшейся части Украины с 2014 года, не имеют срока давности, а виновные в них продолжают пополнять преступную «копилку».

В Генпрокуратуре России подчеркивают, что цель обращения – привлечь внимание ЕСПЧ и мирового сообщества «к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины». Украинские чиновники, естественно, предсказали России «неминуемое поражение» в судебных разбирательствах, что демонстрирует их трусость, ведь украинскому истеблишменту «запахло жареным».

Фактически современная Украина стала рассадником терроризма и нацизма. Ещё раз подчеркну, что от ЕСПЧ мы ожидаем объективности, но учитывая политизированность суда, чудес ждать не стоит. Но всё же, от претензий России к постмайданным украинским властям откреститься будет сложно: так как многие из этих претензий неоднократно выдвигались международными правозащитными организациями.

Убеждён, что рассудит свору порошенок и зеленских новый Нюренбергский трибунал. Эта жалоба – первая ласточка на пути серьёзных мер против По- и Зе-чиновников, на руках которых – кровь беркутовцев, убитых на преступном майдане, кровь одесситов, жителей Донбасса, пассажиров Боинга 777 и граждан России, пострадавших с 2014 года вследствие антинародной операции «незалежной».