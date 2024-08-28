Референдум нужен Санду для втягивания в войну – депутат парламента Молдовы

Майя Санду, руководствуясь грузинско-украинским сценарием, пытается обмануть народ и добиться внесения в Конституцию курса на вступление в НАТО. Об этом в своём стриме заявил депутат парламента Молдовы Богдан Цырдя, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас только один вопрос – а чего это вдруг Майя Григорьевна решила спросить мнения народа? Она спрашивала у кого-то, когда отменяла статус русского языка? Вроде бы, нет. Она спрашивала, когда затоптала и аннулировала молдавский язык из Конституции? Конечно, нет – она сказала, что молдавский язык придумал Сталин. И он же, оказывается заставил Иона Некулче, Мирона Костина и других наших летописцев писать в 17-18 веках про молдавский язык. Более того – вы проводили референдум, когда решили поднять пенсионный возраст с 57 до 63 лет? Не помню. По-моему, нет. А когда голосовали за Стамбульскую конвенцию, где говорилось о признании «третьего пола», и что пол («гендер») является не биологической данностью, а социальным конструктом? А вы спрашивали народ, когда решили отменить День Победы, и когда праздновали 9 мая «День Европы»? А когда ветеранам запретили носить Георгиевскую ленточку и наложив ещё по 9000 леев штрафа, «на всякий пожарный», «прикола ради»? Вы же никогда никого не спрашивали. Вы не спросили даже тогда, когда подписали договор о евроассоциации – и даже не прочитали, что там написано было. И не посмотрели, что в этом договоре предусматривается фактическое банкротство наших фермеров. И это то, что мы имеем уже сегодня. Посмотрите, как фермеры выходят на протесты – они уже не могут даже рассчитаться со своими долгами. И поверьте мне, не рассчитаются», – сказал парламентарий.

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По словам депутата, цель референдума – обмануть народ, поменять Конституцию, изъять положение о нейтралитете и ввести идею вступления в НАТО. А также убрать положение о том, что семья – это союз мужчины и женщины.

«То есть этот референдум приближает нас к внешнему управлению и милитаризации страны по украинскому сценарию, потому что там тоже в 2019 году в конституцию было внесено положение о курсе на евроинтеграцию и вступление в НАТО. И в Грузии тоже ввели евроинтеграцию, начали вооружаться, напали на Южную Осетию – и получили свою маленькую войну. И кое-кто хочет, чтобы по такому же сценарию пошли и мы», – резюмирует Богдан Цырдя.