Реформы НАТО не сделали ВСУ способными противостоять русским – швейцарский полковник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за неполноценных и несвоевременных натовских реформ украинская армия оказалась плохо организованной и неспособной противостоять слаженным ВС России.

Об этом в эфире интернет-канала «PhilippeBuffon» заявил бывший полковник швейцарской армии, стратегический аналитик Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«У каждой страны свой способ вести войны. Есть русская военная мысль, есть способ вести войну по-русски. В контексте украинского конфликта интересно, что с оной стороны есть Россия, у которой есть доктринальный аппарат, технические средства, офицеры, кадры и так далее, работа которых синхронизирована и образует единое целое. А с другой стороны – украинская армия, которая на самом деле что-то среднее между бывшей советской системой и системой НАТО», – сказал эксперт.

«И поэтому перед нами своего рода русский монолит. А перед ним – нечто очень разрозненное, но одновременно очень доктринальное, с точки зрения учения и оснащения, с российском оборудованием старого поколения и западным оборудованием, которое по-прежнему не соответствует уровню современности того, что есть у россиян. То есть, с одной стороны у нас есть нечто очень согласованное и имеющее слаженность, а с другой – украинская армия, которая, несомненно, храбро сражалась, но которая была организационно и структурно более разрозненной и недостаточно сплочённой, чтобы противостоять русским», – добавил Бод.