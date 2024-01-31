Реформы НАТО не сделали ВСУ способными противостоять русским – швейцарский полковник

Вадим Москаленко.  
31.01.2024 11:53
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Сюжет дня, Украина


Из-за неполноценных и несвоевременных натовских реформ украинская армия оказалась плохо организованной и неспособной противостоять слаженным ВС России.

Об этом в эфире интернет-канала «PhilippeBuffon» заявил бывший полковник швейцарской армии, стратегический аналитик Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за неполноценных и несвоевременных натовских реформ украинская армия оказалась плохо организованной и неспособной противостоять...

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«У каждой страны свой способ вести войны. Есть русская военная мысль, есть способ вести войну по-русски.

В контексте украинского конфликта интересно, что с оной стороны есть Россия, у которой есть доктринальный аппарат, технические средства, офицеры, кадры и так далее, работа которых синхронизирована и образует единое целое.

А с другой стороны – украинская армия, которая на самом деле что-то среднее между бывшей советской системой и системой НАТО», – сказал эксперт.

«И поэтому перед нами своего рода русский монолит. А перед ним – нечто очень разрозненное, но одновременно очень доктринальное, с точки зрения учения и оснащения, с российском оборудованием старого поколения и западным оборудованием, которое по-прежнему не соответствует уровню современности того, что есть у россиян.

То есть, с одной стороны у нас есть нечто очень согласованное и имеющее слаженность, а с другой – украинская армия, которая, несомненно, храбро сражалась, но которая была организационно и структурно более разрозненной и недостаточно сплочённой, чтобы противостоять русским», – добавил Бод.

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