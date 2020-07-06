06.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Конфликт, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Украина
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Региональные гетьманы потирают руки в предвкушении местных выборов


Элиты в регионах Украины уже очень укрепились, а местные выборы еще больше укрепят их и превратят в «феодалов».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политтехнолог Александр Теплюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За кого люди будут голосовать? На местной избирательной кампании люди голосуют за человека, которого они знают. «Парашютиста» сложно будет запустить.

А «Слуга народа» будет просто накачивать себя какими-то приколами, чтобы повысить узнаваемость и чтобы продать свой бренд. Хотя его и не очень стремятся покупать – с учетом падения, которое сейчас происходит, люди уже боятся.

Местные элиты на сегодня уже очень укрепились. Избирательная кампания будет – не децентрализация, а полная федерализация нашей страны. У нас будут округа, где будут свои феодалы. И этими выборами они себя укрепят. Они подтвердят свою собственность в рамках этих выборов», – резюмировал политтехнолог.


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