Рейтинг Зеленского начал обваливаться

06.05.2019, Киев, Владимир Гладков



Рейтинг избранного президента Украины Владимира Зеленского падает, потому что он не оправдал ожиданий своих избирателей наладить дружеские отношения с Россией и прекратить войну.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил российский либеральный политолог Андрей Окара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как машина, которая в автосалоне стоит сто тысяч долларов, выезжает – уже 70 тысяч долларов, день поездила – и уже 45 тысяч долларов. У Зеленского так же с рейтингом – чем более конкретным и предметным он становится, тем больше рейтинг падает.

По крайней мере, некоторые люди говорят: «Мы думали, он за дружбу с Россией, мы за него проголосовали, а он, оказывается, собирается продолжать политику Порошенко», – сказал Окара.