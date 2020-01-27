Репрессии и тотальная фильтрация: Львовское ТВ о «реинтеграции» Донбасса

27.01.2020, Львов, Тарас Стрельцов

В случае возвращения Донбасса «в украинское тело», местных жителей нужно подвергать фильтрации, – даже тех, кто «волей лени или даже бессознательно» оказался в системе координат России.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если и реинтегрировать эти территории, им надо выставлять очень жёсткие требования. Не автоматически, не на их условиях, а на наших, украинских условиях можно говорить о реинтеграции.

А там уже – извините, список большой, от толерантности до украинского языка, украинской культуры, украинской истории до мировоззренческой позиции – всё-таки? эти люди должны нести наказание за коллаборацию. Я, собственно, один из тех, кто говорит о необратимости принятия законодательства о коллаборационизме.

Конечно, эта власть, которая является латентной коллаборацией в принципе, на это не пойдёт. Остаётся только говорить и уповать, что всё-таки реинтеграция ОРДЛО на их основах со всеми шикарными правами, которых, кстати, нет ни у одного другого региона, который любит свою страну, – это большой вопрос», – заявил Дроздов.

«Надо к тем людям, которые оказались даже волей своей лени или даже бессознательно оказались в системе координат «Раши», если они хотят возвращаться в украинское тело, я думаю, у Украины есть смысл ставить перед ними очень жёсткие условия, даже ставить фильтры, для того, чтобы сюда не полезло всё то, что полезет», – добавил львовянин.