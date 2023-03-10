Репрессированный Литвой российский полковник вернулся домой

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Сегодня в Литве был освобожден российский полковник в отставке Юрий Мель, проведший за решеткой по сфабрикованному политическому девять лет.

Он был арестован в 2014 году. В вину ему поставили нахождение в одном из советских танков, которые выехали по приказу президента СССР в Вильнюс для подавления антиконституционного мятежа местных сепаратистов.

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Изначально его приговорили к семи годам лишения свободы, но в 2021-м добавили еще три года. В итоге по апелляции срок удалось уменьшить, но всего лишь на год.

На освобождение офицера отреагировали в министерстве иностранных дел России.

«Как известно, он был незаконно осужден в Литве в рамках сфабрикованного политического дела о трагических событиях в Вильнюсе 13 января 1991 г. Судебный процесс был проведен официальным Вильнюсом с многочисленными нарушениями общепринятых международных норм, попраны основополагающие принципы правосудия: недоказанность вины «подсудимого», нарушение презумпции невиновности, запрет на придание закону обратной силы, право на справедливое судебное разбирательство», – сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом литовский режим не принял во внимание тяжелое состояние здоровья репрессированного.

«Россия неоднократно осуждала позорные реваншистские действия Вильнюса. Однако профильные международные организации не посчитали нужным обратить внимание на вопиющее беззаконие в Литве. К сожалению, такая ситуация стала «нормой» для европейской «репрессивной демократии», которая в последние годы приобрела наиболее уродливые черты в литовском государстве», – отмечается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Указывается, что в течение всего срока заключения Меля посольство России в Вильнюсе оказывало ему всемерную поддержку.

«Наши дипломаты регулярно посещали россиянина в тюрьме. На постоянной основе осуществлялось консульское, правовое, информационное и иное содействие. Добивались от тюремных властей улучшения условий содержания, снабжения медикаментами и оказания необходимой медицинской помощи. В день освобождения Ю.Н.Меля российские дипломаты сопровождали его до границы. Искренне рады возвращению Юрия Николаевича на Родину», – резюмировала Захарова.