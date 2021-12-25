Рептилоиды ремонтируют планету. Населению предложено сократиться

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В середине декабря американское издание Vice, специализирующееся на текстах о сексе, экономике и окружающей среде «для продвинутых землян» опубликовало прелюбопытнейшую статью под заголовком «Климатическое беспокойство плохо влияет на отношения и сексуальную жизнь молодых людей по всему миру» с прекраснейшей преамбулой «Пока одни испытывают тревогу от цены, которую придётся заплатить окружающей среде за рождение ребёнка, другие чувствуют вину от загрязнения океана использованными презервативами».

Авторское вступление живо напомнило практически забытое анекдотическое объявление коменданта общежития, призывающего студентов «не выбрасывать использованные презервативы из окон, потому что ими гуси давятся».

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Впрочем, дело не в гусях, а в том, что XXI век, от которого ещё лет 40 назад были огромные ожидания, воплощает в жизнь самые безумные старые анекдоты.

Как говорится, «мы рождены, чтоб Кафку сделать былью!».

Если коротко, то статья автора неопределённого пола и возраста крутится вокруг опроса очередных «британских учОных», открывших, будто бы «38% американцев от 18 до 29 лет полагают, что пары должны задуматься об изменении климата перед тем, как начать плодить детей».

Неназванные «учОные» также установили, что «почти треть женщин в возрасте от 20 до 45 лет назвали изменение климата главной причиной их решения остаться бездетными».

Оказывается, молодые пары, прежде чем улечься в постель, испытывают жуткое «экологическое беспокойство» и даже выбирают себе партнёров по принципу: экологически озабочен(а) или нет, любит посещать ресторан или чинно потребляет силос и жёлуди, как занимается сексом – использует контрацептивы или «эко-дружелюбен» (к сожалению, автор сей термин не расшифровывает). От этого, оказывается, зависит – рожать ли детей вообще.

«УчОные» стращают: появление на свет ещё одного ребёнка даст суммарный выхлоп в атмосферу ажно 58,6 тонн добавочных парниковых газов, отчего эко-озабоченные пары прямо в койке выбирают бездетность, чтобы не загрязнять планету и не подвергать нерождённых детей опасности экологических катастроф в будущем.

Непонятно, правда, для чего на свете существуют тропические леса, тайга и фитопланктон, обожающие питаться углекислым газом, и тем самым миллионы лет поддерживающие уровень СО2 в атмосфере на минимальном уровне. Замнём этот момент для ясности. На подобные исследования гранты эко-активистам не выдаются.

По сути, статья призывает молодёжь урезать потребности до минимума, перестать размножаться и всю жизнь прожить на площади в шесть квадратных метров, катаясь по маршруту дом-работа-дом на самокате.

Надо ли говорить, что подобная растительная жизнь резко снизит потребление «элоями» ужасных углеводородов, травмирующих окружающую среду «карбоновым загрязнением», приведёт к замещению «вредного» для здоровья мяса белковыми заменителями (об этом ниже), а путешествия сократятся до прогулок по близлежащим от дома тропинкам.

Энергетика будет плавно переведена на ветряки и солнечные панели, а также благословенный водород, который непонятно откуда можно получать за дёшево, если не допилить заветный термоядерный реактор или посылать за ним танкеры на Юпитер.

Дефицит общения и впечатлений предлагается компенсировать зависанием в виртуальном пространстве, а для экстремалов и бунтарей уже вовсю легализуют забористую траву и весёлые таблетки.

Вот оно, будущее!

Заметим, что патлатое бесполое существо, озвучивающее повесточку, как и не к ночи упомянутая Грета Тунберг и ещё десятки тысяч гиперактивных эко-активистов, всего лишь вершина айсберга, подводной частью которого являются богатые и влиятельные люди с яхтами, персональными самолётами, оравой детей, поглощающие фунтовые трёхсотдолларовые стейки из аргентинской говядины и прочие рябчики с ананасами. Что касается загрязнения окружающей среды, то каждая такая семейка выбрасывает в атмосферу «карбоновый след» и прочую гадость, сравнимую по объёмам, например, с Челябинским промышленным районом.

Ну, то есть, добровольно снижать потребности, прекращать размножаться и перейти на питание здоровой соей эти деятели не собираются, хотя призывают к этому других.

Чтобы не быть голословными, расскажем об одном громком скандале, произошедшем совсем недавно, в конце ноября 2021 года.

Где-то год назад, сынок принцессы Дианы и внучок царствующей Бабы Лизы, плешивенький принц Уильям, герцог Кембриджский, известный своей страстной любовью к защите окружающей среды, замутил премию Earthshot Prize с фондом 65 млн фунтов стерлингов.

Цели и задачи фонда декларируются благородные – дальше некуда – «отремонтировать планету». Деньги в фонд принца Уильяма согласились занести семья покойного сооснователя Microsoft Пола Аллена, китайский миллиардер и владелец Alibaba Group Джек Ма, американские богатеи Майк Блумберг, Марк и Линн Бениофф, дубайский султан Ахмед бин Сулайем и другие не самые бедные граждане мира.

Заявлено, что ежегодно фонд будет определять пять победителей из числа эко-активистов, каждому из которых полагается 1 млн фунтов. Нобелевская премия нервно курит веник в кладовке.

Раздача миллионов избранным счастливчикам началась 1 ноября и рассчитана на 10 лет.

Так вот, вышеупомянутый принц Уильям на торжественной церемонии раздачи миллионов толкнул речь, в которой обвинил население Земли в возрастающем давлении на «дикую природу и дикие пространства (африканского) континента в результате роста человеческой популяции», представляя «огромную проблему для защитников природы во всем мире».

Далее, внучок Бабы Лизы конкретизировал – кто именно запакостил просторы Африки, вызвав его праведное возмущение.

Оказалось, что во всём виноваты расплодившиеся африканцы, которых, по мнению принца, «слишком уж много». Герцог Кембриджский, видите ли, желает видеть Африку нетронутой, с чистой водой, стадами слонов и бегемотов, антилоп и павианов, а не каких-то жалких людишек, живущих в каменном веке и копающихся в отбросах, которых «золотой миллиард» вынужден подкармливать сборами с рок-концертов.

Заявление видного защитника природы Африки вызвало скандал в прессе и лавину встречных нелицеприятных вопросов. Например, почему принца Альберта не колышет расплодившееся население Великобритании и тот факт, что Африка, как и многие другие страны мира, некогда колонизированные британскими завоевателями, до сих пор живут в голоде и нищете. Уж не по вине ли предков уважаемого принца?

Гражданину принцу напомнили, что Африку и другие континенты грабят и поганят расплодившиеся транснациональные корпорации, включая британские, качающие нефть, алмазы, полиметаллические руды и прочее добро, от реализации которого аборигены не получают практически ничего. И отнюдь не озонирующие воздух.

Или – почему Королевский фонд, щедро раздающий миллионы эко-юродивым, никак не озаботится проблемой свалок отработавшей свой век электроники, устроенной «первым миром» на территории «третьего мира», где пасутся те самые слоны, носороги и павианы, о которых так болит сердце молодого герцога.

К сожалению, принц Альберт на эти законные претензии так ничего и не ответил.

Но вот что интересно.

Если кто смотрит познавательную телесеть Discovery, то мог заметить, что, практически весь ноябрь-декабрь текущего года в перерывах шла агрессивная реклама пресловутого фонда Earthshot Prize. Наибольший интерес вызвала похожая на моль эко-активистка, занявшая в списке лауреатов первое место.

Дамочка позиционирует себя «защитником океана», вот уже 13 лет рассекая водные просторы на своём эко-корыте и вылавливая пластик. Цель, на первый взгляд, благородная – исследование влияния мусора на экологию океана.

Но вот что настораживает. Эко-активистка сообщает, что находится на восьмом месяце беременности, что в её организме «содержится 27 токсичных веществ» и она интересуется участием пластмасс в метаболизме человека; в частности, при передаче от матери к ребёнку внутриутробно или при кормлении грудью.

Таким образом, создаётся впечатление, что дамочка «номер один» проводит на себе и своём ребёнке эксперимент, за который её и осыпали миллионом фунтов, а вовсе не за очистку океана от бытового мусора.

В процессе саморекламы капитанша эко-лохани несёт благоглупости: «нам нужна новая промышленность, нам нужны инновации».

Ясен пень, что нужны. А как этого добиться, ась? Вот если бы дамочка, вместо экспериментов над собственным нерождённым ребёнком, рискнула изменить промышленный цикл, скажем, British Petroleum, или ещё какого крупного промышленного изувера над природой, то вопросы отпали бы сами собой. А так, заработок на хайпе под соусом защиты океана.

Кто-то может задаться вопросом: какое отношение к нам имеет весь этот экологический цирк на ёлке?

Самое прямое. В России тоже есть влиятельные люди, желающие провернуть нечто подобное. Имеется в виду – снизить уровень потребления населения.

Только у нас, в силу специфики, греты тунберг не в чести, отчего заинтересованным лицам приходится прибегать к помощи тяжёлой артиллерии.

В первой декаде декабря РИА «Новости» опубликовало статью, в которой представители РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей), известных как «олигархическое политбюро», членами которого являются организаторы «дикой приватизации» и наиболее богатые выгодополучатели от залоговых аукционов Чубайса, озабоченно шамкали, что, дескать, населению России недостаточно активно предлагают перейти на пищу из белка насекомых.

Мол, блюда из белка сверчков и мучных червей вкусны, гипоаллергенны, питательны и полезны, а на исследование столь благого дела в год выделяются какие-то жалкие 300 млн рублей. То ли дело – США. Там тоже на белковую пищу из букашек и козявок выделяют 300 миллионов в год, но только – долларов. Вот бы и нам…

Опять же, заметим, что предложение населению заменить свиную отбивную или жареную курицу на брикеты из тараканов (как в постапокалиптическом фильме «Сквозь снег») исходит от владельцев заводов-газет-пароходов, обремененных большими семьями и пожирающих тонны деликатесов в год.

И это – в России, где пахотная земля, которую 30 лет назад обрабатывали советские колхозы и совхозы, находится в запустении.

Когда кузнечиками и крысами питается население Юго-Восточной Азии, где компании тоже вкладываются в разработку пищи из белка насекомых, то речь идёт о странах со стремительно растущим населением, где вся плодородная земля отдана под сельскохозяйственные культуры. Да и культурная привычка позволяет легко сочетать нестандартную пищу с классической. Кроме того, нехватка животного белка и незаменимых аминокислот в организме — явление чрезвычайно опасное.

Поразительно, но в Австралии, где уровень жизни высок, а фермеры кормят первосортной говядиной и бараниной не только местных, но и Южную Корею, где собственная говядина стоит в пять раз больше, вот уже несколько лет производят сосиски и другие мясопродукты с добавлением белка из насекомых. Кстати, австралийский опыт страшно заинтересовал российских колбасных деляг, озабоченных снижением себестоимости продукта.

Япония, где пахотной земли так мало, что приходится импортировать продукты питания, ещё в 1970-е начала исследования по производству пищевого белка из дрожжевых грибков и даже далеко продвинулась на этом пути, упершись в проблему дефицита сырья для кормовых дрожжей. А чо, коровы едят, почему же людям нельзя?

В «нулевые» обитатели российских форумов иронизировали, обсуждая новость, что японцы таки нашли источник кормов для дрожжей. Ну очень нестандартный. Скажем так, канализационный ил.

Опять же, на память приходит ёрническая антиутопия Войновича «Москва 2042», некогда воспринимаемая как искромётный идиотизм, где населению талоны на еду выдавались только после сдачи «вторичного продукта».

В принципе, понятно, чего добивается «олигархическое политбюро» – в очередной раз «оптимизировать затраты» бизнеса на снабжение населения России, заставив питаться дешёвыми суррогатами из всякой дряни.

Но есть нюанс. «Британские учОные» хотя бы привели в пользу урезания потребностей и сокращения человеческого поголовья какие-то «опросы». Тогда как «наши» по привычке продолжают свои социальные эксперименты вообще без «предварительных ласк».

Реакцию населения предсказать нетрудно. Гоголевский Собакевич когда-то ответил за всех, заявив: «Ты мне жабу хоть всю сахаром обсыпь, я её есть не буду» (речь шла об изысках французской кухни).

Инициатива будет явно встречена в штыки. Из чего следует, что в ход может пойти австралийский опыт.

В заключение приведём слова Пушкина, сказанные примерно по тому же поводу:

«Кто проповедь читать захочет людям, тот жрать не должен слаще, чем они».