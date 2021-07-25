«Решение о навале на крейсер США принял сам, ни с кем не советуясь»

25.07.2021, Москва, Максим Карпенко

В Москве на 70 году жизни от последствий коронавирусной инфекции умер контр-адмирал, бывший замначальника Главного штаба ВМФ России Владимир Богдашин. Среди прочего он был известен тем, что в 1988-м году, будучи командиром сторожевого корабля Черноморского флота «Беззаветный», методом навала вытеснил американский ракетный крейсер «Йорктаун», который нарушил территориальные воды Советского Союза и подошел к берегам Крыма.

Богдашин также командовал флагманом Черноморского флота – ракетным крейсером «Москва» в самый сложный для корабля период, когда происходил раздел ЧФ. С конца 90-х он занимал должность замначальника Центрального командного пункта ВМФ России по боевому управлению, а в запас был уволен в 2007-м году.

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Владимира Богдашина похоронят на Аллее адмиралов на Троекуровском кладбище. «ПолитНавигатор» (ПН) пообщался с его сослуживцем, бывшим командующим Черноморским флотом адмиралом Владимиром Комоедовым (В.К), который поделился воспоминаниями о Владимире Богдашине.

ПН: Владимир Петрович, расскажите о том самом случае с «Йорктауном», чем для Богдашина мог обернуться этот инцидент?

В.К: Вначале он переживал, что из-за этого произойдет, но, слава Богу, его даже наградили и оставили в должности. Он сам принял это решение, ни с кем не советовавшись, на свой страх и риск пошел туда. Конечно, это был поступок – сторожевой корабль, крейсер – это довольно внушительная разница в водоизмещении. Но, тем не менее, он пошел на это, не допустил американцев, не дал им своевольничать еще в советское время в Черном море.

ПН: Изучали ли его опыт в последующем, пригодится ли он сегодня?

В.К: Такой опыт, наверное, перенимать не стоит, но решимость – это да. За хамское поведение на море этих государств, особенно Англии, США – они должны знать, что на хамство есть и другие способы ответа. Не только предварительные стрельбы, недопущение, предупреждение.

Это показатель смелости, решительности командира. Он сам думал, что его снимут с должности за это дело, долго по нему не принимали решение. Но у нас какое руководство было тогда – оно быстрее иностранца защитит, а свой человек подождет.

ПН: После этого Богдашин командовал флагманом Черноморского флота – крейсером «Москва». Как здесь он себя проявил?

В.К: Владимир Богдашин, по сути, стоял у истоков большой работы, связанной с шефством московского правительства над Черноморским флотом и персонально Лужкова Юрия Михайловича. Он со своим замполитом расположили правительство Москвы таким образом, что оно вникло в ситуацию сложности не только крейсера, но и всего Черноморского флота, и встало на путь оказания посильной и непосильной помощи.

В том числе, когда он был командиром бригады (ремонтирующихся и строящихся кораблей) в Николаеве, там стоял крейсер на заводе. С помощью и финансовых средств, и коммуникабельности мы освободили из плена, финансового в том числе, крейсер и сразу же поставили его на бочки в Севастополе, где праздновали, в том числе и на нем День Военно-морского флота.

ПН: А в чем была суть дела, почему крейсер не отдавали – из-за денег?

В.К: Мне главнокомандующий говорил, что надо делать комплексный ремонт. Как это в разваливающейся стране можно было сделать комплексный ремонт? Поэтому только с помощью финансовых средств Москвы, по частям делали ремонт и вводили его в состав сил постоянной готовности. Конечно, рядом все время был командир бригады. Даже, когда надо было проводить испытания, мы приглашали московское правительство, и они выходили вместе с нами в море. И по частям, таким образом, мы его ввели – и главный ракетный комплекс, и радиолокационные системы, и гидроакустику, двигательные установки.

Я лично с Кучмой встречался, он говорил: «Владимир Петрович – так и так, я с Борисом Николаевичем (Ельциным) решу вопрос финансовый – то есть, за электроэнергию, когда он там стоял, за стоянку, накрутки на заводе, на ремонт, который он проходил». Потом Кучма выполнил свое обещание и отдал нам крейсер без всяких претензий и даже сам пришел на празднование Дня Военно-морского флота на этом же крейсере участвовал в приеме.

Можно сказать, что нынешний флагман Черноморского флота сохранился благодаря личному усердию, которое Владимир Богдашин прикладывал в роли командира бригады, на введение его в состав сил, и крейсер до сих пор является флагманским кораблем, успешно выполняет поставленные задачи.

ПН: Чем вам еще запомнился Богдашин?

В.К: Он был смелым человеком, очень коммуникабельным. Его глубоко уважали и матросы, и офицеры. Он никогда не забывал Черноморский флот и помогал ему всем, чем мог…