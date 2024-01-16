«Решила стать тайным агентом»: убийца Татарского рассказала, как получала задания с Украины

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Террористка Дарья Трепова, убийца военкора Владлена Татарского, сама предложила свои услуги заказчикам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Трепова рассказал на суде в Санкт-Петербурге.

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По е словам, она была завербована публицистом Романом Попковым, в прошлом публицистом польского сайта «Белсат».

«В конце 2021 года я подписалась на его аккаунт в твиттере, а после начала СВО он подписался на меня тоже. Я очень переживала из-за СВО, не поддерживала, очень сочувствовала украинцам и в конце марта написала Попкову — нет ли возможности мне поехать в Украину в качестве журналиста, плюс у меня есть медицинское образование», – сообщила Трепова.

Попков попросил ее сходить на встречу «Кибер фронт Z» и посмотреть, что там происходит, и что там говорят.

«Ну, и я решила, что могу быть таким вот тайным агентом», – сказала она.

После он прислал ей реквизиты человека, у которого в тг-канале был ник «Гештальт», по заданию которого она стала посещать книжный магазин «Листва», где впоследствии был убит Татарский.

Именно «Гештальт» прислал ей легенду для знакомства с Татарским.

Периодически ей высылали деньги в рублях (всего около 90 тысяч), а незадолго до теракта 2 апреля получила 1000 долларов и посылку со статуэткой, которую надо было вручить военкору.

Она уверяет, что не знала о взрывчатке и думала, что там лишь прослушка.

«Я не думала, что меня могут вот так подставить, и уже готовилась к переезду и в это втянулась, решила, что в целом, если это будет полезно, и узнаем какие-то слухи, когда закончится СВО — и была готова рискнуть своей свободой», — заявила Трепова.

Встреча в «Листве» заканчивалась в 19.00, а уже на 23.00 ей купили билет из Петербурга.

Именно «Гештальт» вызвал ей такси после взрыва. После она скрывалась у своего приятеля, который, узнав о случившемся, предлагал ей сдаться правоохранителям, но она отказывалась.