Республика Сербская не позволила главе МИД Германии вдоволь наговориться с прозападной оппозицией
В ответ на объявленные санкции против руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины, сербский энтитет объявил персоной нон-грата министра иностранных дел Германии Анну Лирман.
Тем самым практически сорвав её встречу с лидером местной прозападной партии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В целях защиты политической и институциональной целостности Республики Сербской правительство вводит ответные меры, которые представляют собой соразмерный и законный ответ в соответствии с международной практикой, и объявляет Ану Лирман персоной нон- грата в Республике Сербской, а также поручает Министерству внутренних дел сопровождать это лицо до границы при попытке въезда на территорию Республики Сербской», – говорится в свежем решении правительства РС.
Напомним, что во время недавнего визита в столицу БиГ Сараево, Лирман вместе министром иностранных дел Австрии Беатой Майнль-Райзингер заявили, что их страны вводят совместный запрет на въезд президенту РС Милораду Додику, премьер-министру РС Радовану Вишковичу и председателю Скупщины РС Ненаду Стевандичу.
Также все их активы, размещённые на территориях Германии и Австрии, будут заморожены. Тогда Лирман заявила, что руководство сербского энтитета «несет ответственность за нападения на конституционный строй БиГ, ставят под угрозу мир, безопасность в регионе и будущее БиГ в ЕС».
При этом в самой Республике Сербской немка планировала провести встречу с лидером прозападной Партии демократического прогресса Игорем Црнадком и его соратниками.
Изначально предполагалось, что мероприятие пройдет в одном из отелей столицы РС Баня-Луки, потом – в Народной скупщине, однако затем встречу решили перенести в головной партийный офис.
В итоге ушлая немка таки добралась до города, но после непродолжительного общения с оппозиционерами под давлением силовиков была вынуждена покинуть его.
«Она уже уезжает. Я не могу поверить, что она настолько наивна, что после всей лжи и оскорблений, произнесенных ею только для того, чтобы угодить сараевскому базару, она ожидала, что мы будем молча наблюдать за ее действиями в Республике Сербской.
Я нахожусь в замешательстве: то ли это ее интеллект, то ли она руководствовалась интеллектом нашей оппозиции. Оба – крайне низкие», – прокомментировал ситуацию Милорад Додик.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: