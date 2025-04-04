Республика Сербская не позволила главе МИД Германии вдоволь наговориться с прозападной оппозицией

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В ответ на объявленные санкции против руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины, сербский энтитет объявил персоной нон-грата министра иностранных дел Германии Анну Лирман.

Тем самым практически сорвав её встречу с лидером местной прозападной партии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целях защиты политической и институциональной целостности Республики Сербской правительство вводит ответные меры, которые представляют собой соразмерный и законный ответ в соответствии с международной практикой, и объявляет Ану Лирман персоной нон- грата в Республике Сербской, а также поручает Министерству внутренних дел сопровождать это лицо до границы при попытке въезда на территорию Республики Сербской», – говорится в свежем решении правительства РС.

Напомним, что во время недавнего визита в столицу БиГ Сараево, Лирман вместе министром иностранных дел Австрии Беатой Майнль-Райзингер заявили, что их страны вводят совместный запрет на въезд президенту РС Милораду Додику, премьер-министру РС Радовану Вишковичу и председателю Скупщины РС Ненаду Стевандичу.

Также все их активы, размещённые на территориях Германии и Австрии, будут заморожены. Тогда Лирман заявила, что руководство сербского энтитета «несет ответственность за нападения на конституционный строй БиГ, ставят под угрозу мир, безопасность в регионе и будущее БиГ в ЕС».

При этом в самой Республике Сербской немка планировала провести встречу с лидером прозападной Партии демократического прогресса Игорем Црнадком и его соратниками.

Изначально предполагалось, что мероприятие пройдет в одном из отелей столицы РС Баня-Луки, потом – в Народной скупщине, однако затем встречу решили перенести в головной партийный офис.

В итоге ушлая немка таки добралась до города, но после непродолжительного общения с оппозиционерами под давлением силовиков была вынуждена покинуть его.