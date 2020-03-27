27.03.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Сербия, Скандал
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Республика Сербская обвинила Федерацию БиГ в беспечном отношении к эпидемии




В субботу Народная Скупщина РС, скорее всего, примет решение о введении в сербском энтитете БиГ чрезвычайного положения.

Об этом боснийским СМИ заявил сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы закрывали школы, они все еще были в школах, когда мы закрывали кафе, они все еще были в кафе, – сказал лидер боснийских сербов, имея в виду соседей по Федерации (мусульмано-хорватской) Боснии и Герцеговины. – Они заявляют, что у них мало инфицированных, но при этом уже три человека умерли….Мы еще будем смотреть, какие меры предпринять, если это продолжит распространяться по Федерации и дальше, и это наша большая забота…. К сожалению, их власти не осознают всю серьезность ситуации».

По словам Додика, введенный в РС комендантский час и карантин в отношении каждого въезжающего на территорию республики, принесли положительные меры, но очаг эпидемии продолжает расползаться «из-за безответственных людей».

руководство РС (крайняя слева президент РС Желька Цвиянович, в центре Милорад Додик) обсуждает эпидемиологическую ситуацию в энтитете

«Поэтому нужно ввести чрезвычайное положение», – заключил сербский член Президиума БиГ. – Нам нужна дополнительная поддержка со стороны населения».

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