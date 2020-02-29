«Реванш близко» – паническая статья в украинском журнале

29.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

На рейтинговых телеканалах Украины все смелее критикуют майданщиков, что было немыслимо еще год назад.

К такому выводу в статье под названием «Реванш близко» приходит журнал «Український тиждень», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Еще год назад относительно событий Евромайдана в отечественном информационном поле присутствовал единственный нарратив. Даже на прокремлевских каналах никто не рисковал откровенно глумиться над памятью героев Небесной сотни или подвергать ревизии последствия Революции достоинства. А уж представить присутствие в эфире одного из самых рейтинговых телеканалов страны Елены Лукаш было вообще нереально», – пишет журнал.

Негодование автора вызвало участие экс-министра юстиции Елены Лукаш в эфире телеканала «Украина» на шоу Савика Шустера, где она попыталась донести до аудитории результаты расследования, показавшего, что в списке так называемых «героев небесной сотни» находится огромное число не имеющих отношения к геройству и даже к майданщикам людей.

По мнению издания, в стране происходит «ползучий реванш», о чем свидетельствует как выступление Лукаш, так и возвращение на Украину экс-замглавы администрации презиеднта Андрея Портнова.

Кроме того, обращается внимание, что популярность новой власти стремительно падает.

«Но пусть это не внушает излишнего оптимизма, потому что вовсе не означает пропорционального увеличения популярности проукраинских сил. Скорее наоборот. Этим как раз могут воспользоваться реваншисты, которые, в отличие от своих политических оппонентов, имеют четкий план действий и всегда готовы предложить электорату возвращение к «счастливому прошлому», – отмечает журнал.

«Наконец, чтобы удержаться на плаву, Зеленскому обязательно придется искать союзников. А учитывая его ценностные предпочтения и древнее предвзятое отношение ко всему украинскому, можно даже не сомневаться, в какую сторону он направит свой взгляд, ища, с кем бы заключить спасительный политический брак», – резюмирует «УТ».