Революция на Украине неизбежна, – экс-депутат Верховной Рады

05.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Режим Петра Порошенко уверенно ведет Украину к экономическому коллапсу и неизбежной последующей революции.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «NewsFront» высказал экс-депутат Верховной Рады, лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На территории современной Украины я вижу, что мы уверенно двигаемся в состояние коллапса, результатом которого должна быть революция и приход к власти сил посткапитализма. Пока не будем их точно называть и акцентировать, но эта революция произойдет неизбежно. Это будет так же неизбежно, как то, что завтра солнце встанет и будет утро», – резюмировал политик.

Ранее «ПолитНавигатор» привел слова украинского журналиста Александра Дубинского о том, что заявления украинских политиков о проведении реформ являются лишь прикрытием для воровства из государственного бюджета, в то время как жители Украины массово бегут за границу.