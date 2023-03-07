Режим Санду начинает войну с памятниками. Окажут ли жители Молдовы сопротивление?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Правящий режим в Молдове посредством телеканалов начал пропагандистскую кампанию за снос памятников советской эпохи. Первым к пропаганде подключился государственный телеканал «Молдова-1», ведущие – потомственный русофоб Андрей Андриевский (сын прозападного пропагандиста Виталия Андриевского, ненавидящего Россию с бешенством гиены) и Дарья Гвинджия (та самая, которая вывела в эфир телеканала Михаила Ходорковского с идеями переворота в России).

Цитируемый в передаче экс-глава Агентства по реставрации памятников Ион Штефаницэ заявляет, что не все советские памятники обладают культурной ценностью (вспомним: под эту же сурдинку сносили соборы, церкви и памятники дореволюционной России). По мнению Штефаницэ, конный памятник Котовскому, работы известного скульптора Лазаря Дубиновского, уже в течение многих десятилетий украшающий площадь перед гостиницей «Космос», должен быть перенесён в музей под открытым небом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Ведущие Андрей Андриевский и Дарья Гвинджия не преминули заявить в эфире, что любой памятник, помимо художественной ценности, несёт с собой «политическую подоплёку» и «пропагандистский элемент».

«Какая может быть художественная ценность у российского танка для Молдовы? – патетически вопрошает Андриевский. – Да, вы нас освободили от фашистов – это прекрасно, но вы же потом не ушли!».

Телеведущий разделяет мнение Штефаницэ: если памятник имеет какую-то художественную ценности, лучшее место для него – в музее. Если нет – на переплавку или на мусорную свалку. Сохранить памятник на его нынешнем месте – в любом случае не вариант.

Андрей Андриевский убеждён, что самим существованием советские памятники создают раскол в обществе. Кроме того, по его словам, советские памятники «просто уродливы».

Борьба с памятниками ненавистной эпохи – самое любимое занятие лимитрофных режимов. Не обошло это увлечение и Молдавию. Уже давно перенесён в «музей под открытым небом» памятник Ленину, многие годы украшавший площадь Победы в центре Кишинёва. Многие другие памятники просто варварски разрушены.

Но основная эпидемия по борьбе с советскими памятниками началась после 24 февраля 2022 года, и связана она не столько с местными сторонниками «румыно-европейского выбора», сколько с наплывом беженцев из Украины. Вот лишь некоторые из инцидентов:

2 марта 2022 года – танк Т-34 в селе Леушены Хынчештского района облили синей и жёлтой краской.

4 марта 2022 года – осквернён мемориал «Бессмертие» в честь героев войны в селе Чинишеуцы Резинского района.

5 апреля 2022 года – на мемориале «Скорбящая мать» в городе Единцы нарисовали свастику. В тот же день в селе Старые Редены Унгенского района облили краской памятник Григорию Потёмкину, установленный на месте смерти светлейшего князя.

Режим Майи Санду решил оседлать тему борьбы с памятниками, потому что она в современном «тренде» для русофобских политических режимов постсоветских стран. Первооткрывателями в этом процессе выступили сначала прибалтийские карлики («Бронзовый солдат» и другие памятники, снесённые или перенесённые задолго до 2022 года), затем режим Саакашвили в Грузии, уничтоживший Мемориал воинской славы в Кутаиси и Памятник жертвам войны в Батуми.

Сейчас пальмовую ветвь узаконенного государственного русофобского вандализма перехватила Украина. Русофобский режим в Молдове, косплеющий Зеленского вплоть до мельчайших деталей, очевидно, решил не отставать от моды.

Можно предположить, какие памятники пострадают в первую очередь. Конечно, все памятники Ленину – даже в тех населённых пунктах, где люди захотят эти монументы сохранить. Будут снесены все памятники в виде советских танков, самолётов и другой техники.

В Кишинёве, помимо памятника Котовскому, будут «перенесены в музей» или просто разрушены памятники Освобождению Молдавии, борцам за Советскую власть и Героям-комсомольцам. И наконец, дойдёт очередь до Мемориала воинской славы, входящего в комплекс «Вечность», вместе с ненавистным всем русофобам Вечным огнём. «На закуску» оставят памятники дореволюционной эпохи, таким как Памятник Кагульской битвы в городе Вулканешты, открытый ещё в 1843 году.

Возникает вопрос, как отреагирует население Молдовы на снос памятников? Выйдут ли жители страны защищать свою историческую память? Руководитель Международного союза свободных журналистов Николай Костыркин в комментарии для «ПолитНавигатора» высказывает оптимистичное мнение:

«Уверен, что население нашей страны поступит, как настоящие граждане, истинные дети своей Родины, и предпримет все возможные в правовом поле меры по препятствию сносу этих объектов всеобщего почитания и гордости за беспримерный подвиг наших предков на полях сражений с фашистами».

Мы не разделяем подобного оптимизма. Когда парламент лишил молдаван своего языка, на акцию протеста вышла лишь небольшая горстка сторонников партий коммунистов и социалистов.

Да, можно не сомневаться, что отчаянным будет сопротивление сносу памятников на территории Гагаузии, в городе Бельцы, в других населённых пунктах севера и юга Молдовы, где население ещё не утратило историческую память и традиционные ценности.

Но в Кишинёве и его пригородах, как и во многих районах центральной Молдовы, сопротивление будет подавлено. А где-то местные жители и сами будут с удовольствием крушить ненавистные памятники, напоминающие им об общем прошлом с Россией.