Режиссер-атеистка внезапно озаботилась поддержкой черногорских раскольников

09.10.2020, Подгорица, Алексей Топоров

Известный черногорский театральный режиссер Анна Вукотич, ранее отказывавшая верующим в интеллигентности, интеллектуальности и индивидуальности заявила, что «Черногорская церковь находится под угрозой».

Об этом «интеллектуалка» заявила в эфире шоу на телеканале RTCG, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире телешоу Анна Вукотич заявила о том, что «государство должно способствовать развитию Черногорской православной церкви».

«Это серьезная часть черногорской национальной идентичности, и она была упущена, – считает режиссер. – С 2006 года (года отделения Черногории от Сербии – ред.) над этим надо было работать. Мы не черногорских священников обучаем в Цетине (где расположено богословское училище СПЦ – ред.), а сербских священников. У нас были способы укрепить церковь, так же, как государство Сербия укрепило свою церковь».

Режиссер сказала, что «черногорская церковь в Черногории находится под угрозой», и что только черногорцы не могут свободно выражать свое вероисповедание в своем государстве. Она также пришла к выводу, что дискриминирующий СПЦ «Закон о свободе вероисповедания» следовало «более тонко ввести в парламентскую процедуру» по предложению некоего НКО, а не правительства, что не привело бы к нетерпимости и напряженности.

При этом, как отмечает портал in4s, ранее, когда по Черногории проходили массовые протестные литии СПЦ против дискриминационного антицерковного закона, Анна Вукотич делала совершенно другие заявления по поводу религии и верующих.

«Когда мы говорим о литургиях, молитвах и массовых собраниях граждан, мы, конечно же, не говорим об интеллигенции. Интеллектуалы – это люди, которые готовы стоять за свою позицию под своим именем и фамилией, а не быть частью одной массы, которая, по сути, маскируется при помощи истории о Боге и вере… Я не могу мириться с тем, что число верующих в гражданском обществе в 2020 году вырастет », – говорила представительница черногорского театрального цеха.

Персонажи Вукотич в поисках религиозной идентичности черногорцев

Также, по словам Вукотич, «сербы Черногории – это черногорцы, которые не чувствуют себя полноценными».