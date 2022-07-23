Резников привёз в Харьков обстрелы и свежее пушечное мясо

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Два дня подряд, 20 и 21 июля удары кассетными боеприпасами из РСЗО «Ураган» наносились по остановкам общественного транспорта на Салтовке – это самый крупный и густонаселённый спальный район Харькова. В результате пять человек погибло, множество раненых. Среди убитых 13-летний подросток, его 15-летняя сестра находится в реанимации, состояние раненой девочки тяжёлое.

Ответ на вопрос, кому и зачем понадобилось стрелять по мирным людям среди бела дня, не заставил себя ждать. Во-первых, очередная бойня в Харькове оказалась весьма полезна Зеленскому, чтобы потребовать от Запада новых поставок оружия на саммите НАТО «Рамштайн-4». Во-вторых, она, судя по всему, была также приурочена к визиту в Харьков министра обороны Украины Алексея Резникова, который таким образом получил свежий повод поговорить о «военных преступлениях агрессора». Отметим, что ровно по тому же сценарию готовилась почва перед визитом в Харьков Зеленского в конце мая. Тогда ради информповода были убиты 9 человек, тоже на остановках.

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Разумеется, по прибытии в Харьков 23 июля, Резников немедленно отправился на Салтовку.

Вот что рассказал о поездке главы минобороны гауляйтер Харьковской области Олег Синегубов:

«Глава министерства собственными глазами увидел последствия российской агрессии на Харьковщине: разрушенные жилые дома, административные здания и другую, исключительно гражданскую инфраструктуру. Эти военные преступления – очередное доказательство того, что в борьбе с агрессором должно объединиться все европейское сообщество. Минобороны на своем уровне делает все, чтобы на наших передовых позициях появлялись новые и новые образцы современного вооружения. Но о них первым узнает враг на поле боя».

Показательно, что днем 22 июля прилетов по гражданским объектам в Харькове, насколько известно, не наблюдалось. И на то была веская причина. По данным тг-канала «Иди и смотри», в течение этого дня ВСУ в Харькове и на северо-западе области (откуда, по сообщению официальных украинских источников наносились удары по Салтовке) было не до того, чтобы кошмарить город.

Российские разведчики нанесли внезапный удар по украинской теробороне в селе Уды. ВФУ понесли тяжелые потери и были вынуждены отступить.

Это сообщение подтверждается наблюдениями харьковчан, жителей района Алексеевка. На Окружной и улице Клочковской, соединяющей Окружную и центр города, царило необычное оживление за счёт военного транспорта, причём в сторону центра направлялись санитарные машины. Был замечен, в частности, груженый мешками катафалк.

Впрочем, Резников на следующий же день привёз в Харьков замену боевикам, демилитаризованным в Удах.

По данным «Иди и смотри», в Шевченковский район (Алексеевка) прибыли новые украинские подразделения, они расположились по улицам Новгородской и Клочковской.

Эту информацию тоже подтверждают местные жители, точнее, тот факт, что военных в районе стало заметно больше. На улицах также много полиции.

«Харьковская Салтовка – самый большой жилой массив Украины, по численности населения он равен Мариуполю. В настоящее время это одно из мест самых масштабных преступлений российских оккупантов. Харьков является первым форпостом цивилизации на границе с Мордором. После победы это было бы правильным местом для трибунала над российскими военными преступниками», – написал Резников, подводя итоги визита в Харьков.

Что ж, трибунал наверняка состоится, и вполне вероятно, что Резников с подельниками будет на нем присутствовать. Только не в том качестве, о котором он сегодня мечтает. Но место, где следует судить украинских военных преступников, а также иностранных наемников, определить будет нелегко.

На право увидеть своих палачей на скамье подсудимых могут, к сожалению, претендовать Мариуполь, Донецк, Горловка, Изюм, Северодонецк, и многие другие города, села и посёлки. Ну и Харьков, конечно.

Отметим, что Салтовку 23 июля, когда в многострадальном районе проходила пиар-акция министра обороны, никто не обстреливал, все удары РСЗО в этот день пришлись по центру города, подальше от столичного гостя. Результаты «френдлифайер» при этом фиксировали не журналисты из пула Резникова или пресс-служба Синегубова, а спасатели, полиция и прокуратура. На одном из видеороликов правоохранителей можно увидеть слегка размытое изображение трупика погибшей при обстреле серо-белой кошки. Так-то вот НАТО своим оружием для убийц и министр обороны Украины своим визитом «благословили» зверей и детей Харькова.