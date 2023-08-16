«Результаты нулевые» – экс-советник Кучмы констатировал полный провал наступления ВСУ

Вадим Москаленко .  
16.08.2023 22:09
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украинское военное руководство полностью провалило наступление, потеряло десятки тысяч солдат, и теперь не способно обеспечить защиту городов.

Об этом в эфире своего видеоблога завил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское военное руководство полностью провалило наступление, потеряло десятки тысяч солдат, и теперь не способно...

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«На фронте тяжелейшая ситуация, где-то под Купянском россияне километров на девять прорвались, а под Петропавловкой – на пять. То есть, обеспечить защиту Купянска руководством Залужного, Генштаба, не представляется эффективно возможным. Обеспечить защиту городов нет возможности, это данность.

Пробиться на Запорожском или Донецком направлении… С четвёртого июня попытка огромного наступления, десятки тысяч погибших и раненых. Уже два с половиной месяца ведётся наступление, а результаты нулевые, потому что они не корреспондируются с теми огромными потерями, которые переживает Украины», – возмутился Соскин.

Он подчеркнул, что наступление ВСУ полностью провалилось, и сейчас идёт истребление украинцев.

«Идёт практическое уничтожение остатков народно-хозяйственного комплекса Украины, уничтожение новых западных городов, которые не были под такими ударами. Россия не только не уменьшила свою мощь за это время, но и усилилась», – подытожил политолог.

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