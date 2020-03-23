23.03.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Медицина, Политика, Россия
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РФ приравняла жителей ЛДНР к своим согражданам




Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей ЛДНР временный запрет на въезд в страну, предусмотренный для иностранцев в связи с мерами противодействия распространению коронавируса.

Соответствующий документ опубликован на российском официальном портале правовой информации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, Мишустин распорядился дополнить распоряжение правительства РФ от 16 марта 2020 г. №635-р пунктами 21и 22 следующего содержания:

«21. В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения пункта 1 настоящего распоряжения не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при наличии в паспорти гражданина Украины, либо документе, удостоверяющем личность, предусмотренном Указом Президента РФ от 18 февраля 2017 года №74 «О признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», отметки о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой или Луганской области Украины.

  1. 22. Роспотребнадзору и его территориальным органам обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля при въезде в РФ лиц, указанных в пункте 21 настоящего распоряжения».

То есть теперь при наличии документов ЛНР и ДНР, а также регистрации на территории республик, въезд в РФ разрешён с соблюдением мер санитарно-карантинного контроля.

 

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