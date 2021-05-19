РФ укрепляет южные рубежи и выдавливает НАТО из Центральной Азии

19.05.2021, Москва, Айнур Курманов

В минувший понедельник стало известно, что президент России Владимир Путин одобрил подписание с руководством Таджикистана соглашения о создании объединенной региональной системы ПВО. Сейчас Минобороны вместе с МИД России должны провести окончательные переговоры и подписать договор о единой системе ПВО, что укрепляет общую обороноспособность на южных рубежах бывшего Советского Союза.

Данное соглашение подразумевает, что общее руководство войсками объединенной региональной системы ПВО будет осуществлять командующий центральным военным округом вооруженных сил России, а командующий ВВС и ПВО Таджикистана будет управлять совместными действиями войск в границах отдельного района коллективной безопасности. Соглашение подписывается на неограниченный срок, но каждая из сторон может в любое время прекратить его действие.

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Недавно 26-27 апреля в Душанбе с официальным визитом побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу, где удалось достичь предварительных договоренностей с президентом республики и главой военного ведомства о развертывании такой системы с целью обеспечения безопасности воздушных границ. Помимо этого, обсуждались и вопросы противодействия угрозам вторжения исламистских террористических сил из Афганистана откуда Пентагон и НАТО выводят сейчас свои войска.

Не зря в этот период именно в Таджикистане прошло очередное заседание Совета министров обороны (СМО) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ), где обсуждалась, в том числе, тема объединения совместных усилий для противодействия новым вызовам. Подобная единая региональная система ПВО как раз как воздух нужна для того, чтобы купировать возможные угрозы, исходящие от подконтрольных американским спецслужбам террористам, в руки которых могут попасть из Ближнего Востока и Сирии не только боевые дроны турецкого производства, но и ракеты малого радиуса действия.

В этих целях Россия максимально усиливает вооружением и подготовкой кадров армии Таджикистана и Узбекистана, которые оказываются первыми на пути таких группировок из Северного Афганистана как «Исламское Государство» и «Исламское движение Восточного Туркестана» и должны не допустить их прорыва внутрь бывшей советской Средней Азии. Для цементирования обороны в Таджикистане развернута 201-я военная база, размещенная в Душанбе и Бохтаре, и на ней имеются крупные мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные части и различные вспомогательные подразделения.

Военнослужащие 201-й базы.

Надо сказать, Сергею Шойгу удалось найти взаимопонимание и с руководством Узбекистана, во время своего визита в эту республику 27-28 апреля. Ташкент в итоге согласился углублять двустороннее военно-техническое сотрудничество с Москвой и выступить единым фронтом с другими странами ОДКБ – Казахстаном, Таджикистаном и Киргизией против внешней угрозы, исходящей из Афганистана. Более, того данным шагом узбекские власти дали всем понять, что они склоняются в деле противодействия террористической угрозе именно к союзу с Россией, понимая весь провокационный характер действий американцев, оставивших нынешнее кабульское правительство на произвол судьбы.

Вашингтон в итоге теперь не может рассчитывать на поддержку Ташкента и Душанбе в деле возможной передислокации своих войск и ударной авиации на их территорию якобы для ведения дальнейшей борьбы с Талибаном. Соответственно, идея создания новых баз НАТО в Центральной Азии теперь повисает в воздухе. Настоящим ударом для Анкары и Вашингтона стало и последнее заявление министерства обороны Узбекистана, в котором было сказано, что «Оборонная доктрина республики не предусматривает размещение иностранных военных баз в стране».

То, что Таджикистан не пойдет на сделку с Пентагоном также всем ясно, исходя из экономических военно-политических факторов зависимости Душанбе от Москвы и Пекина. Нарастание напряжения между США и странами НАТО, с одной стороны, и Россией, и Китаем, с другой, не оставляют для правящей элиты в Душанбе никакого пространства для маневра в стиле «многовекторной политики», так как на кону стоит вопрос жизни и смерти. Еще больше эта уверенность силилась после встречи 8 мая в Москве Владимира Путина и Эмомали Рахмона.

Российский президент не случайно во время беседы выразил озабоченность из-за событий в Афганистане и отметил, что у Таджикистана самая протяженная граница с этой страной. И как видно защищать данную республику будут вовсе не бравые американские рейнджеры, которые проиграли войну Талибану, а российские солдаты и единые силы ОДКБ, развертываемые сейчас в разных таджикских регионах. Поэтому появление нового форпоста американских войск в данной республике уже можно рассматривать в качестве фантастики.

Подписание соглашения о создании объединенной региональной системы ПВО лишь закрепляет данную геополитическую ситуацию и своим существованием выдавливает Пентагон и НАТО из региона. Практически это надо рассматривать в качестве серьезного успеха военно-политического руководства России, которое смогло в итоге полностью перехватить стратегическую инициативу в Центральной Азии и не допустить усиления присутствия США на территориях бывших советских среднеазиатских республик.

Фактически внешняя угроза, исходящая от исламистов, созданных американскими спецслужбами, сейчас сплотила вокруг Москвы правящие элиты, граничащих с Афганистаном стран, что дает возможность российским военным сейчас укрепить южные рубежи и опереться на регион в качестве необходимого буфера. В целом наличие вооруженных сил России в Киргизии и Таджикистане играет также и стабилизирующую роль, не давая возможности приграничным конфликтам перерасти в серьезную мясорубку.

Вслед за Эмомали Рахмоном сейчас в Россию спешит и Садыр Жапаров, который должен встретиться в следующий понедельник с Владимиром Путиным в Сочи. Предполагается обсудить с киргизским лидером комплекс торгово-экономических, культурно-гуманитарных и военно-технических вопросов. Несомненно, что пойдет речь и об урегулировании приграничных споров с Таджикистаном и Узбекистаном, которые могут привести к серьезным последствиям в тылу ОДКБ. Заинтересована Москва и в дальнейшей интеграции киргизкой армии в общую систему противодействия угрозе нападения со стороны Афганистана.

В этой ситуации никуда не денется теперь и Туркмения, которая, несмотря на свой нейтральный статус и спокойные отношения с Талибаном, также может стать жертвой провокаций и отвлекающих нападений в районе Кушки. Ашхабад сейчас также обсуждает вопросы закупки вооружений у России и проводит интенсивные переговоры по участию в едином фронте против террористов. Нур-Султан (Целиноград), в свою очередь, несмотря на наличие большого числа прозападных чиновников после такого демарша Ташкента и твердой позиции Душанбе еще десять раз подумает прежде чем дальше наращивать военно-техническое сотрудничество с Вашингтоном.

Подобными действиями по укреплению мира и согласия в регионе Россия продемонстрировала, что является настоящим суперарбитром и не допустит образования зоны перманентного управляемого хаоса на своих южных границах и превращения Центральной Азии в один сплошной Афганистан. Это еще раз показывает, кто является истинным защитником народов данных республик, так как США, страны НАТО и Турция со своей мифической «армией Турана» лишь пытаются вбить клин и спровоцировать новые конфликты, распространив огонь войны.