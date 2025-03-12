Об этом мало говорят, но на территории России заблокировано больше западных денег, чем на Западе российских. Поэтому и так тормозится процесс экспроприации российских средств.

Об этом в интервью украинской журналистке Людмиле Немыре заявил бежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох, признанный иноагентом и заочно арестованный за контрабанду культурных ценностей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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