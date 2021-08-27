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27.08.2021 21:59 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Идиотизм, миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Росатом в помощь! Лукашенко призвал белорусов майнить криптовалюту

Новости УкраиныПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег белорусов от поездок на заработки в Европу. Об этом...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег белорусов от поездок на заработки в Европу.

Об этом он заявил сегодня, выступая перед рабочими «Беларуськалия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы должны понимать, что нас нигде не ждут. А если кто и ждет, может быть, на плантациях, как украинцы говорят, у поляков и немцев корячиться, собирать клубнику.

Так лучше у себя возделывать и в свободное от работы время заниматься полезным трудом. У нас много площадок освободилось – теплицы поставьте. Создайте что-нибудь на электричестве. В конце концов, криптовалюту начинайте майнить. Электричества хватает в стране», – сказал Лукашенко.

Ранее он попросил белорусских студентов, обучающихся в европейских вузах, не возвращаться в страну.

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