Росатом в помощь! Лукашенко призвал белорусов майнить криптовалюту

Росатом в помощь! Лукашенко призвал белорусов майнить криптовалютуНовости Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег белорусов от поездок на заработки в Европу.
Об этом он заявил сегодня, выступая перед рабочими «Беларуськалия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы должны понимать, что нас нигде не ждут. А если кто и ждет, может быть, на плантациях, как украинцы говорят, у поляков и немцев корячиться, собирать клубнику.
Так лучше у себя возделывать и в свободное от работы время заниматься полезным трудом. У нас много площадок освободилось – теплицы поставьте. Создайте что-нибудь на электричестве. В конце концов, криптовалюту начинайте майнить. Электричества хватает в стране», – сказал Лукашенко.
Ранее он попросил белорусских студентов, обучающихся в европейских вузах, не возвращаться в страну.
Спасибо!
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