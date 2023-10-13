Росатом во Франции. Готов ли Париж стрелять себе в ногу?

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Во Франции практически не осталось крупных российских компаний.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков, отвечая на соответствующий вопрос.

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«Практически нет. Остались небольшие компании и «Росатом», который не находится ни под какими санкциями. Франция вряд ли может развивать свою атомную промышленность без него. Однако другие крупные компании, такие как «Аэрофлот», РЖД, ушли», – сказал Мешков в интервью «Известиям.

При этом он говорит, что далеко не все горят желанием вернуться.

«Это зависит от бизнеса. «Аэрофлот», я уверен, когда возобновятся авиаперевозки, будет заинтересован в возвращении. Но, скажем, у той же РЖД были большие сомнения в продолжении сотрудничества с Францией еще до всех пандемийных событий или СВО, так что наш бизнес будет прагматично подходить к этим вопросам. Если это будет прибыльно, почему нет? Но нужны гарантии, что бизнес опять не будет сорван», – отметил дипломат.

У него поинтересовались, поддержит ли Франция когда-либо санкции против ядерного сектора России.

«Французы крайне не заинтересованы в том, чтобы вводились какие-то ограничения на сотрудничество с нами в ядерной области, учитывая, что у них, скажем, не так просто всё складывается в зоне Сахеля, откуда они брали большую часть своего урана. Но вы видите, как европейцы под американским гнетом стреляют себе в ногу. К сожалению, всё возможно. Но пока эта сфера сотрудничества сохраняется, и без каких-либо заметных негативных тенденций», – резюмировал Мешков.

Напомним, что Россия принимает участие в строительстве во Франции Международного экспериментального термоядерного реактора (ITER). Структуры Росатома играют значительную роль в разработке сверхпроводящих магнитов, устройств нагрева плазмы, бланкеты и прочего высокотехнологического оборудования.