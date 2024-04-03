России не обязательно брать Харьков в лоб – достаточно окружить его и «обезжизнить» – Карасев

Анатолий Лапин.  
03.04.2024 18:23
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Для создания санитарной зоны и взятия под контроль Харькова российской армии не обязательно штурмовать его в лоб. Для этого достаточно будет провести операцию по охвату города и обрезанию его от коммуникаций.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политолог и украинствующий харьковчанин Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для создания санитарной зоны и взятия под контроль Харькова российской армии не обязательно штурмовать...

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По словам Карасева, уже и без этого Харьков покинуло подавляющее большинство населения.

«Если говорить чисто тактически, города не надо брать – их можно обходить и вообще обезжизнивать. Лишать их полноценной энергетической, социальной – не говорю уж политической жизни. Газу взяли израильтяне или нет? Нет. Но жизнь там есть, на севере? Я не хочу провести параллель такую, просто в качестве примера… Обезжизнить.

Вчера мэр Харькова Игорь Терехов сказал, что было два миллиона, а стало 300 тысяч», – пропагандонил Карасев.

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