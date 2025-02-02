России нужно будет провести на Украине еще одну спецоперацию

Елена Острякова.  
02.02.2025 16:49
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Украина


России предстоит тяжелая гуманитарная работа на территории бывшей Украины.

Об этом политолог Семен Уралов заявил в интервью ютуб-каналу One Moscow, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России предстоит тяжелая гуманитарная работа на территории бывшей Украины. Об этом политолог Семен Уралов...

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«Я просто понимаю, что после того как завершится СВО, в этих краях будет необходимо провести специальную образовательную операцию. Когда замолчат пушки, настанет время интеллигенции. Ей нужно будет создавать новое фактически общество. Оно будет очень искалеченное. Брат против брата – тяжелая ситуация объективно. Нам нужна будет новая литература, новая культура», – сказал Уралов.

Он предупреждает, что этот процесс будет тяжелым, потому что «встреча с реальностью не бывает без истерик».

«Этот кризис преображает и саму Россию. Началась СВО – все культурные деятели начали определяться. Поэтому я жду и как могу приближаю катарсис. Мне кажется, в украинской трагедии он должен произойти, потому что там был надут глобальный медиапузырь о том, что «весь мир поддерживает киевский режим, Россия ослабла и вот-вот рухнет». Вся эта иллюзия, которую можно назвать «глобальный контрнаступ», – сказал Уралов.

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