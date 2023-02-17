России срочно нужна внутренняя мобилизация – спецназовец

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России не хватает внутренней мобилизации своего населения, которое слишком расслабленно относится к тому, что происходит в СВО.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорите правду» заявил замполит отряда спецназа «Вихрь» Алексей Шорохов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Шорохова, какой бы профессиональной ни была армия, ее ресурсов не хватит на удержание полутора тысяч километров фронта.

«Есть некоторые, я бы сказал, очень серьезные расслабленности в обществе. Нет мобилизации, внутренней мобилизации нет. Когда мы говорим про США, Англию, Израиль, у них таких войн не было уже как минимум 80 лет. Полторы тысячи километров линия фронта. Ребята, здесь профессиональной армией, наемниками, я не знаю, контрактниками – не отделаешься. Это серьезное, большое дело для всей страны. И, когда у нас такой огромный зазор между тылом и фронтом, когда эти «мобики» приезжают на фронт, они не просто с диванов приезжают, они приезжают с вечерних шоу и так далее. Внутренней мобилизации нет, и это вопрос информационной повестки», – заявил Шорохов.