Российская армия активно продвигается на Оскол – Бутусов

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Еще одним опасным для Украины направлением является Оскольское. Здесь ВС РФ продвигаются к реке, вытесняя ВСУ, и темпы этого продвижения растут.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прямо перед Песчаным, ближе к воде, находится населенный пункт Колесниковка – россияне сейчас пытаются зайти туда. Колесниковка сейчас от передовых позиций противника в четырех километрах. Если враг выйдет на Колесниковку, далее полтора километра – это уже Оскол, и после этого они начнут с флангов расширять прорыв вдоль Оскола. Цель стратегически-оперативная – захватить полностью Оскольский рубеж и все эти населенные пункты за Осколом, которые сейчас мы защищаем. Ситуация на Песчаном реально критическая – враг на этом направлении продвинулся за последнюю неделю. Порядка десяти квадратных километров россиянам удалось захватить», – заявил Бутусов.