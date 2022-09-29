Российская армия должна будет ликвидировать Зеленского – Миронов

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Новости Украины

После вхождения в состав России новых регионов, спецоперация на Украине может поменять свой формат и станет контртеррористической. Это значит, что воевать российская армия будет с террористами и должна будет ликвидировать их главарей.

Об этом в эфире НСН заявил депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения Специальной военной операции, с моей точки зрения, после того, как эти земли Новороссии станут Российской Федерацией, наверное, имеет смысл переформатировать специальную военную операцию в контртеррористическую операцию», – сказал политик.

«Я напомню тем, кто нас сегодня слушает, чем отличается контртеррористическая операция от специальной военной операции. При проведении контртеррористической операции одна из целей – ликвидация руководителей бандитских террористических формирований. Сегодня вооруженные силы Украины и лично господин Зеленский, конечно, это террористы, и ядерные террористы, которые пытаются нанести ущерб Запорожской атомной электростанции, со всеми вытекающими последствиями», – заявил Миронов.